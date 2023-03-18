Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
g1tarist За пост начислено вознаграждение
Возможна коллаборация Atomic Heart и Tesla
Информационный сервис The Gamer сообщает, что Илон Маск с юмором ответил на инициативу создателя Atomic Heart о сотрудничестве.
рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ранее глава объединения, создавшей популярную игру, выразил желание добавить в пак дополнительного контента роботов Tesla Optimus.

реклама

Недавно глава Mundfish создал твит, где объявил о том, что к Atomic Heart готовится дополнение и предложил включить в него роботов, которых недавно представила компания Маска. 

Это вклинивается в фабулу игры, где все роботы одновременно взламываются и нападают на человеческое население. Кроме этого, ожидается вторая часть проекта.

Маск выразил надежду, что его роботы Optimus не восстанут против людей. Он упомянул, что роботов можно будет выключить физическим переключателем, чтобы исключить последствия потери контролирования.

Тем не менее, все еще непонятно, стоит ли ожидать коллаборацию двух проектов. Известно, что Илон оценил Atomic Heart положительно, а его благоприятное отношение к игровой индустрии давно известно широкой публике. Надежда на сотрудничество не исключена, считает публика.

рекомендации
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Atomic Heart вышла в свет 21 февраля 2023 года. Она доступна на многих платформах – PC, PS4&5, Xbox One, Xbox Series X/S. В Российской Федерации и странах ближнего зарубежья игру можно приобрести через сервис VK Play.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#tesla #илон маск #atomic heart #илон маск starlink #gamer
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla согласовывает с властями Германии увеличение выпуска электрокаров фабрикой в Берлине
Tesla показала своих человекоподобных роботов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
147
В командовании ВВС Украины недовольны поставками польских и словацких МиГ-29
14
Ford отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей Fusion и Lincoln MKZ из-за течи тормозных шлангов.
3
Вагнеровцы могут рассечь группировку ВСУ в Бахмуте и блокировать украинский гарнизон
21
В России не исключили возможность передачи гиперзвуковых технологий «дружественным» странам
4
Правительство Словакии согласилось передать Украине самолёты МиГ-29 и системы ПВО «Куб»
1
В РФ создали уникальный антидронный комплекс, способный бороться даже с роем беспилотников
6
Минобороны готовит Т-90М «Прорыв» к встрече с западными танками
19
Продажи мониторов в прошлом квартале установили 14-летний антирекорд
9
Samsung Galaxy A54 Exynos 1380 и А34 готовы конкурировать с Google Pixel 6a
1
Некоторые пользователи СберМегаМаркета получили товары со скидкой в 99%, в результате сбоя ПЛ
4
Micron построит в США новую фабрику чипов стоимостью более 100 000 000 000 долларов
2
В Кремле подтвердили визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе
1
Лётчиков, перехвативших дрон-нарушитель MQ-9 Reaper, представили к государственным наградам
7
В Украине захотели занять место России в поставках ядерного топлива в Европу
14
Могут ли США помешать РФ поднять дрон MQ-9 Reaper – на место падения прибыли 6 военных кораблей
27
Почему мы не советуем покупать в 2023 году жёсткие диски, и действительно ли SSD стоят дороже
53
NASA построит модуль для затопления МКС за $1 млрд, "Роскосмосу" об этом не сообщили
4
Отмена всех санкций: в МИД РФ назвали дополнительное условие урегулирования на Украине
12
Обнаружен новый астероид размером 30 метров, который приблизится к Земле 17 марта
5

Популярные статьи

О процессорах Intel core i5 10400F, 12400F и 13400F - четко и структурированно
29
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
8
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Март)
9
В СВО прибыл новый российский дрон-камакадзе «Привет-82» – дальность 30 км с боевой частью до 5.5 кг
5
Как Xbox к успеху шёл, но не повезло, не фартануло
10
Мои впечатления от игры Gothic II. Часть 1
8
Атака мертвецов 1915 - они шли, чтобы победить
11
Что лучше — Test Drive Unlimited: Solar Crown или The Crew: Motorfest
6
S3 Trio3D из прошлого века - пополнение в моей коллекции видеокарт
46
ChimbaBench 1.1: Несостоятельный Open-Source и практичный NVIDIA System Management Interface
18

Сейчас обсуждают

vitosol
20:40
Беда, когда папа не предохроанялся!
Польша разместит РСЗО M142 HIMARS на границе с Калининградом
grom9000
20:39
У меня была такая S3 Trio на 1Мб. С кайфом на ней в старкрафт иград
S3 Trio3D из прошлого века - пополнение в моей коллекции видеокарт
Big Gnom
20:36
Пилоты не выпрыгивают )))) Уже очень давно!
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Bamboliny
20:36
Ты меня совсем не понял. В первой The Crew, можно сказать, две физики - для руля и для геймпада. Точнее, физика одна, но оптимизация управления для двух разных устройств. И это максимально правильно. ...
Что лучше — Test Drive Unlimited: Solar Crown или The Crew: Motorfest
Ssh
20:36
Для корпорате, чтоб потом не удалять/исправлять/чинить достаточно грамотно ПО и политики настроить. На этом активизация админа как правило закончена. Далее плюем в потолок. Остальные взрывные порывы ...
10 полезных программ для Windows 10 и Windows 11, которые стоит попробовать в 2023 году. Часть 3
Severnaya
20:35
Диванный 'гИнерал' решил блеснуть интеллектом, но в итоге обосрался.
Минобороны готовит Т-90М «Прорыв» к встрече с западными танками
Big Gnom
20:34
Ваши доказательства ! Или Вы тоже догмат ?
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
Big Gnom
20:32
Дичь не сусветная! Вы когда пишите в угаре, почаще к зеркалу подходите. Говорят, помогает!
Американский лётчик-ас F-16 готов присоединиться к Военно-воздушным силам Украины
den fed
20:28
как показывает история с дуркаиной и расширением НАТО это увы не сказки !
В Украине захотели занять место России в поставках ядерного топлива в Европу
den fed
20:27
а ты все вериш в сказки фашингтона про белую и пушистую америку которая несет свободу и демократию ?
В Украине захотели занять место России в поставках ядерного топлива в Европу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем