Информационный сервис The Gamer сообщает, что Илон Маск с юмором ответил на инициативу создателя Atomic Heart о сотрудничестве.

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Ранее глава объединения, создавшей популярную игру, выразил желание добавить в пак дополнительного контента роботов Tesla Optimus.

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Недавно глава Mundfish создал твит, где объявил о том, что к Atomic Heart готовится дополнение и предложил включить в него роботов, которых недавно представила компания Маска.

Это вклинивается в фабулу игры, где все роботы одновременно взламываются и нападают на человеческое население. Кроме этого, ожидается вторая часть проекта.

Маск выразил надежду, что его роботы Optimus не восстанут против людей. Он упомянул, что роботов можно будет выключить физическим переключателем, чтобы исключить последствия потери контролирования.

Тем не менее, все еще непонятно, стоит ли ожидать коллаборацию двух проектов. Известно, что Илон оценил Atomic Heart положительно, а его благоприятное отношение к игровой индустрии давно известно широкой публике. Надежда на сотрудничество не исключена, считает публика.

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Atomic Heart вышла в свет 21 февраля 2023 года. Она доступна на многих платформах – PC, PS4&5, Xbox One, Xbox Series X/S. В Российской Федерации и странах ближнего зарубежья игру можно приобрести через сервис VK Play.