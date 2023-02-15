Разработчик сообщил о том, что полный функционал станет доступен в версии 1.20, а пока планируется выкладывать демо-версии для тестирования наработок.
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Что же нас ждёт? На данный момент биом, в котором станут доступны новые возможности – это пустыня и в связи с этим появился новый блок «подозрительный песок». Для того, чтобы начать с ним работать, необходимо аккуратно добыть его, и при помощи нового инструмента – Кисточки – аккуратно его очистить. Внутри могут быть как глиняные черепки – осколки посуды, так и случайные предметы.
Осколки – тоже нововведение в игре, собрав четыре таких, вы можете объединить их в горшок с рисунком, который поведает вам свою историю.
Пока что места раскопок будут располагаться внутри пустынных храмов – подземных гробниц. В дальнейшем список новых построек для научных изысканий обещают расширить.
Также готовьтесь к тому, что в храмах вы можете найти уникальные книги, и некоторые из них будут содержать зашифрованные послания – координаты для исследований и новых открытий.
Тестирование нововведений начнётся уже 15 февраля.