Метавселенная как альтернатива реальности, всё больше и больше привлекает внимания к себе с развитием гаджетов и гарнитур виртуальной и дополненной реальности.
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Недавно CoinKickoff проанализировал порядка 1.6 млн записей в популярном сервисе блогов Twitter, содержащих ключевые слова по данной тематике.
В финальном отчёте лидерство в положительной оценке развития метавселенной заняли пользователи Филиппин, Украины и Вьетнама – свыше 50% записей дают в целом одобрительную оценку эволюции перспективной технологии.
Украинские и филиппинские пользователи чаще других вводят поисковые запросы в поисковике Google по указанной тематике – у Филиппин это 2421 запрос на 1000 юзеров, у Украины – 252.
Ирландцы возглавили антирейтинг – твиты почти 15% людей высказываются о метавселенной в негативном ключе.
В США самым активным стал штат Флорида – у него показатель запросов составляет 670 на 1000 пользователей. У в211сех 50 штатов отношение к новой концепции в целом положительное.
Аналитики добавили, что рост интереса к метавселенной пропорционален росту рынка криптовалют – концептуально схожие, они продолжают постоянно развиваться.
С открытой критикой выступил Билл Гейтс – он считает что будущее за развитием ИИ, а метавселенная как идейное продолжение развития социальных связей сильно переоценена.