Saturday Night Live, одна из старейших передач телеканала NBC, 4 февраля пригласила в качестве ведущего Педро Паскаля. Связано это с очередным успехом проекта, в котором Паскаль играет главную роль – нового сериала от HBO Last of us.
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В вечернем шоу показали пародийный трейлер, в котором вселенная Mario Kart переносится в обстановку сериала в жанре хоррор. Центральный сюжет – помочь принцессе в её приключениях, цель которых – Радужная дорога. Поражённых спорами заменили на гигантские грибы, а ругань героев теперь цензурируется звездочками. Заканчивается ролик появлением Паскаля из классической зелёной трубы с шотганом наперевес. HBO Mario Kart, обещает нам ролик, выйдет весной этого года.
Педро Паскаль запомнился нам роли Оберина Мартелла в «Игре престолов» и по роли Мандалорца в одноимённом сериале. Сериал Last of us транслируется на телеканале HBO с 15 января, 5 февраля вышла последний на данный момент, пятая серия.