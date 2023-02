Педро Паскаль в роли Супер Марио с дробовиком наперевес - это выглядит интересно

Saturday Night Live, одна из старейших передач телеканала NBC, 4 февраля пригласила в качестве ведущего Педро Паскаля. Связано это с очередным успехом проекта, в котором Паскаль играет главную роль – нового сериала от HBO Last of us.

реклама

В вечернем шоу показали пародийный трейлер, в котором вселенная Mario Kart переносится в обстановку сериала в жанре хоррор. Центральный сюжет – помочь принцессе в её приключениях, цель которых – Радужная дорога. Поражённых спорами заменили на гигантские грибы, а ругань героев теперь цензурируется звездочками. Заканчивается ролик появлением Паскаля из классической зелёной трубы с шотганом наперевес. HBO Mario Kart, обещает нам ролик, выйдет весной этого года.





рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Педро Паскаль запомнился нам роли Оберина Мартелла в «Игре престолов» и по роли Мандалорца в одноимённом сериале. Сериал Last of us транслируется на телеканале HBO с 15 января, 5 февраля вышла последний на данный момент, пятая серия.