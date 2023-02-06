Стратегия, мудрость, немного удачи и данные – вот что нужно любому капсулёру (особенно альфе). В Еве доступ к данным и возможность их анализа – это та тонкая черта, которая отделяет победу от поражения. Злые языки часто называют EVE симулятором электронных таблиц из-за очень неудачно реализованного управления point-and-click, когда игроку удобней работать с окнами информации для навигации и боя, нежели ориентироваться по красивой картинке происходящего.
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Учитывая то, что раньше полноценный сбор и анализ данных был доступен только кодерам, факт появления надстройки для MS Excel порадовал простых игроков.
Данные Нового Эдема, статистика на основе персонажей, баланс кошелька, последние заказы и информация об активах – всё это будет доступно с выходом модуля от CPP Games.
Работа над ним нисколько не скажется на уже существующем инструментарии EVE Swagger Interface (ESI). Наоборот, заявляют разработчики, мы используем API уже рабочего решения для повышения функциональности будущей надстройки.
Сейчас проходит набор в команду бета-тестеров – отбор будет происходить как среди новичков, так и старожилов игры. Эта мера, как пишут разработчики у себя на странице, позволит всесторонне протестировать новый инструмент и максимизировать охват аудитории. Бета проходит исключительно на английском языке, заявку можно подать уже сейчас.
Ещё раньше, на EVE Fanfest 2022 6 мая Бергур Финнбогасон, креативный директор, под одобрительные смешки игроков, продемонстрировал возможности нового API, чем вызвал к концу выступления шквал аплодисментов. Тогда же появился твит от самой компании для тех, кто не смог присутствовать на фесте лично – «Это не шутка. Коллаборация Eve online и Microsoft» состоялась. Пользователи отметили, что ждали этого инструмента почти 20 лет.