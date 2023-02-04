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Во что поиграть в феврале

Список игр, которые точно заинтересуют игроков и не только хардкорных, но и прожженных казуалов.
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3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
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Перлы игровой индустрии за февраль: сай-фай, фэнтези и реализм всех мастей. 

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Deliver Us Mars (PlayStation, ПК, Xbox) 

Вышла 2 февраля.

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Научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon получил 74 из 100 возможных  на Metacritic и вполне законно обзавёлся продолжением. Десять лет спустя мы продолжаем изыскания для спасения человечества, место действия Марс. Загадочная организация Outward похитила ковчеги – колыбели жизни, ключ к спасению человечества.

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Наша задача: отправится на Красную планету вместе с Зефиром и его командой, чтобы вернуть надежду оставшимся в живых. Стоит ли брать? Если вы фанат sci-fi - да, если нет – стоит взять хотя бы для того, чтобы глянуть на просторы Марса.


Hogwarts Legacy (PS5, ПК, Xbox Series) 

Выйдет 10 февраля, deluxe-доступ уже с 7 числа.

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Одна из самых масштабных реализаций магической вселенной Джоан Роулинг уже не за горами.



Огромный игровой мир, внимательность к деталям, восторженные отзывы стримеров, которые опубликовали немало спойлеров игрового процесса, наконец, это вторая после Zelda по ожиданиям игра 2023 года. Комментарии излишни. Играть – однозначно, даже если вы не фанат серии. 

Wanted: Dead (PlayStation, ПК, Xbox)

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Ждем 14 февраля

Футуристичный экшн от легенд игропрома – геймдиректор приложил руку с созданию легендарной серии Ninja Gaiden. Чего стоит ожидать? Незамысловатый, яркий геймплей.


Чего ждать не стоит? Судя по трейлерам, боёвка разнообразием не блещет, хотя казалось бы – игра-то консольная, да и на геймпаде стало заметно больше клавиш со времён NES. Стоит ли брать? Стоит, геймплей родом из 90-х, много фана и толстые боссы – всё в наличии. 

Pharaoh: A New Era (ПК) 

Выйдет 15 февраля.

Полноценный ремейк неустаревающей классики симулятора города эпохи Фараонов. Ваш покорный слуга провёл за этой игрой сотни часов и продолжает наведываться в оригинал регулярно.


Ремейк сразу включает в себя DLC «Клеопатра». Всё, что было в оригинале, бережно перенесли в ремейк. Стоит ли брать? Возрастные геймеры утрут скупую слезу, молодёжь будет восторженно наблюдать, как чума выкашивает богатые кварталы из-за нехватки врачей. 

Returnal (ПК)

Выйдет 15 февраля.

Тем, кто с завистью смотрел на обладателей SPS 5, наслаждавшихся творением финской студии Housemarque, посвящается. Rougelike экшн от третьего лица, заправленный доброй щепоткой психологических ужасов, выходит на ПК. В порт добавлена поддержка современных технологий.


Печалит очень слабая оптимизация проекта и заоблачные системные требования для того, чтобы полностью насладится сочной картинкой. Однако если у вас достаточно мощный ПК– стоит брать однозначно. 

The Settlers: New Allies (ПК)

Ориентир - 17 февраля.

И опять возвращаемся к классике: в далёком 93 году вышла первая игра серии, а то, что очередная часть выходит спустя тридцать лет, может говорить лишь о неослабевающем интересе игроков. Как и тридцать лет назад разработчиком выступает Blue Byte, а значит можно быть уверенными в том, что нас ожидает захватывающий и вместе с тем очень знакомый геймплей.


Стоит ли брать? Как и в случае с Pharaoh: A New Era, сыграть стоит всем, особенно учитывая вполне лояльные системные требования.  

Wild Hearts (PS5, ПК, Xbox Series)

Играем с 17 февраля.

30 часов основной компании плюс возможность игры по сети, дополненные массой тонкостей игровой механики – это фэнтезийная феодальная Япония, в которой охотник на монстров является профессией, а не чем-то из ряда вон выходящим.


Динамичный экшн от третьего лица, дополнительный контент для которого будет публиковаться абсолютно бесплатно.

Стоит ли брать? Однозначно – стоит, чтобы завалить в компании с другом Изменчивого Кемоно.

Atomic Heart (PlayStation, ПК, Xbox)

Ожидается 21 февраля.

Сложно что-то писать о самом ожидаемом отечественном шутере, который является идейным наследником легендарной Bioshock. Отдельный пункт – это кастомизация доступного оружия, сразу видно – разработчики не просто так едят свой хлеб. Стоит ли брать?


Однозначно стоит, футуристический дизайн, вписанный в атмосферу 50-х годов Советского Союза, никого не оставит равнодушным.  

Like A Dragon: Ishin! (PlayStation, ПК, Xbox) 

Играем с 21 февраля.

Like a Dragon: Ishin!, спин-офф Yakuza, увидел свет в 2014 году. Место действия: Киото середины XIX века. Оригинальная игра издавалась исключительно для японского рынка, ремейк данную ошибку исправляет.


Проработанная боевая система, остающаяся казуальной плюс море крови (рейтинг М, 17+) делает из этого вестерна с явно азиатским акцентом прекрасного кандидата неплохо провести время – не важно, за клавиатурой или геймпадом. 


PlayStation VR2

Выйдет 22 февраля.

22 февраля Sony представит PlayStation VR2, гарнитуру виртуальной реальности. По сравнению с первой моделью, вторая будет отличаться более точным отслеживанием движение игрока – отвечать за это будут уже 4 встроенные камеры.


Библиотека поддерживаемых игр в первый же месяц расширится до пары десятков, уверяет Sony. 

Company of Heroes 3 (ПК)

Доступно с 23 февраля.

Предстоящая RTS Company of Heroes 3 от всё той же Relic Entertainment забросит нас в Средиземноморский регион 41-45 годов – мы успеем повоевать как в Италии, так и в Северной Африке.


Игровая механика не претерпела серьёзных изменений по сравнению с предыдущими частями, однако теперь игроку доступна пауза для раздачи команд юнитам, а также – улучшена система разрушений окружающих объёктов. Стоит ли брать?

Фанатам серии – однозначно, редкий пример, когда разработчик не деградирует в угоду снижения порога входа. Любители стратегий также проведут за ней немало часов. 

Sons of the Forest (ПК)

Поиграем - 23 февраля

Мрачный триллер The Forest обзавёлся продолжением – и начинается всё опять с авиакатастрофы. Симулятор выживания с продвинутой системой крафта затягивает мгновенно и надолго, а гнетущая атмосфера, когда не хочется поворачиваться спиной к лесу, постоянно держит в напряжении.


Стоит ли брать? Однозначно, стоит. Каждый найдёт в этой игре что-то для себя. Разработчики обещают нам «поумневший» по сравнению с первой частью ИИ и более сочную картинку.

Destiny 2: Lightfall (Switch, PlayStation, ПК, Xbox)

Постреляем с 28 февраля

MMO шутер обзаведётся седьмым по счёту и последним дополнением с говорящим названием «Конец света». Данный DLC призван завершить сюжетную линию, тянущуюся со времен первой части серии. Надо признать, что по сравнению с первой частью, вторая сделала заметный шаг вперед, заслужила теплые отзывы критиков, несмотря на условно-бесплатную модель распространения.


Стоит ли брать? Если вы хотите выстоять и победить вместе с Облачными бродягами императора Калуса и его Легион Теней. 

Kerbal Space Program 2 (ПК ранний доступ)

Испытаем 24 февраля

И заканчиваем мы наш обзор подлинным космическим симулятором. Почти четыре года ожиданий, набивший оскомину перенос сроков релиза – и всего лишь ранний доступ. Любители «твёрдой» научной фантастики получат незабываемое удовольствие, конструируя новые летательные аппараты и отправляя зелёных человечков исследовать космос.


Стоит ли брать? Как уже писалось выше, если в вас умер конструктор ракетно-космических систем – однозначно, да.

А во что будете играть вы?


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