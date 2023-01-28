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Платформа цифровой дистрибуции игр Steam обнародовала результаты традиционного голосования за лучшие игры года Steam Awards.

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Номинантов определяли сами пользователи платформы (среди них были только игры, представленные в магазине Steam), а голосование проходило с 22 декабря 2022-го по 3 января 2023-го.

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В этот день и были объявлены лауреаты премии. Предлагаем вашему вниманию их список.

Номинация "Игра года"

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Лучшей игрой года пользователи Steam выбрали Elden Ring - фэнтезийную action/RPG с открытым миром от японской студии FromSoftware, участие в создании которой принимал известный писатель Джордж Мартин. События игры происходят в Междуземье - "стране за завесой тумана".

Игрок может исследовать игровой мир, выполнять разнообразные задания, пользоваться большим арсеналом оружия и заклинаний. Elden Ring вдохновлялась серией игр Dark Souls, но при этом она несколько проще для прохождения и ярче, что призвано показать дух "высокого фэнтези".

Номинация "Игра года с VR"

Победителем среди игр с поддержкой виртуальной реальности стала стелс-игра HITMAN 3, разработанная датской студией IO Interactive. Несмотря на порядковый номер, она стала восьмой основной частью серии Hitman и третьей и последней частью трилогии "Мир убийств".

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Игрок, как и в предыдущих частях, управляет от третьего лица агентом-убийцей "47-м", здесь доступны шесть игровых локаций в разных уголках мира. По мере прохождения игры и выполнения миссий открываются новые стартовые точки и предметы, позволяющие вновь пройти выполненные миссии альтернативными путями.

Поддержка виртуальной реальности в этой игре дает не только более глубокое погружение, но и открывает некоторые возможности, которые не доступны в обычном варианте игры.

Номинация "Новое содержание"

В этой номинации представлены игры, которые вышли уже давно, однако активно поддерживаются разработчиками, развиваются и получают новое содержание. В прошлом году эту награду, по мнению пользователей Steam, заслуживала игра Cyberpunk 2077 - приключенческий боевик с открытым миром от польской студии CD Projekt Red. События Cyberpunk 2077 происходят в фантастическом мегаполисе Найт-Сити, жители которого одержимы властью, гламуром и неконтролируемой модификацией собственных тел.

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Выйдя в конце 2020 года, игра была далека от идеала из-за большого количества ошибок и плохой оптимизации. Но, получив ряд обновлений, которые исправляли баги, улучшали оптимизацию, добавляли новые технические возможности (среди которых поддержка трассировки лучей) и игровой контент, Cyberpunk 2077 стала тем, чего игроки ожидали с самого начала.

Номинация "Лучше с друзьями"

В этой номинации игроки выбирали игру, в которую гораздо интереснее играть с друзьями, чем в одиночку. Победителем стала Raft от небольшой шведской студии Redbeet Interactive. Это симулятор выживания в открытом мире, где по сюжету растаял весь лед и катастрофически поднялся уровень моря, затопив почти всю сушу.

Игроку, начинающему игру на небольшом плоту с минимальным количеством вещей, приходится улучшать свое плавсредство, искать острова, которые когда-то были вершинами гор, удовлетворять естественные потребности (такие как голод и жажда) и исследовать мир. По мнению пользователей Steam, делать это в режиме кооперативной игры гораздо интереснее, чем в одиночку.

Номинация "Невероятный визуальный стиль"

Как не трудно догадаться из названия, в этой номинации за победу боролись игры с лучшей и самой интересной графикой. Победу одержала Marvel's Spider-Man: Miles Morales от американской студии Insomniac Games. Это приключенческий боевик во вселенной Ultimate Marvel, где роль Человека-паука взял на себя Майлз Моралес, тогда как Питер Паркер находится в отпуске. Игра действительно имеет отличную графику, крутые спецэффекты и кинематографическую картинку, как в фильмах о Человеке-пауке, поэтому выбор игроков вполне понятен.

Номинация "Самый инновационный подход"

В этой номинации игроки выбирали игру с наиболее креативным и оригинальным подходом. Победителем ожидаемо стала Stray - игра от французской компании BlueTwelve Studio, в которой рассказывается о приключениях котика в городе, населенном роботами.

Кроме оригинального сюжета игроки вдохновились и возможностями главного героя. Это не какие-то суперспособности: как настоящий четвероногий, кот может причинять разнообразный вред, а также мяукать и мурчать. Собственно, это, пожалуй, и обеспечило победу Stray в этой номинации.





Номинация "Лучшая игра, в которой вы отстаете"

Первые компьютерные игры были довольно сложными (взять хотя бы Doom), но постепенно сложность уменьшалась в противовес зрелищности и широкому охвату аудитории. Однако и сейчас есть довольно сложные игры, пройти которые под силу далеко не каждому. В этом году лучшей среди таких игр пользователи Steam признали все тот же Elden Ring (это единственная игра, которая получила две победы в разных номинациях). Эта игра хоть и легче Dark Souls, однако для ее прохождения тоже необходимо приложить усилия, потому что легкой прогулкой здесь и не пахнет.

Номинация "Лучший саундтрек"

Здесь все максимально просто - игра с самой крутой музыкой получает победу. В этом году ею стала Final Fantasy VII Remake Intergrade - ролевая игра, разработанная и изданная японской компанией Square Enix. Награду она получила не только из-за высокого качества звуков и музыки (и ее соответствия характеру игры), но и потому, что в альбоме насчитывается аж 86(!) композиций. Слушать - не переслушать!

Номинация "Роскошный сюжет"

В этой номинации пользователи Steam выбрали игру с самым сногсшибательным и невероятным сюжетом. Ею стала приключенческая игра God of War от американской Santa Monica Studio. Эта игра вышла еще в 2018 году, однако была доступна только на платформе PlayStation 4, а на ПК она появилась только в январе прошлого года. Сюжет действительно очень крутой, здесь рассказывает о борьбе смертного героя со скандинавскими богами и мифологическими чудовищами, а разнообразные сюжетные повороты случаются чуть ли не на каждом шагу.

Номинация "Усаживайтесь поудобнее"

В противовес "Игре, в которой вы отстаете" в этой номинации отметили игру, которая позволяет максимально расслабиться после напряженного дня. Пользователи Steam решили, что победы заслуживает LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - приключенческая игра по мотивам всех девяти фильмов саги "Звездные войны" от британской студии Traveller's Tales. Хотя в игре хватает батальных сцен, поединков на световых мечах, перестрелок и других приключений, она действительно больше похожа на интересную приключенческую историю, чем на испытание, от которого потеет спина.

Номинация "Лучшая игра для путешествий"

Довольно странная номинация, учитывая то, что в ней победила игра не для путешествий, а о путешествиях. Ею стала Death Stranding Director's Cut от японской Kojima Productions - боевик с открытым миром, в котором после таинственной катастрофы главному герою необходимо доставлять различные грузы между различными населенными пунктами. В игре присутствуют мистические явления, например дожди, которые существенно ускоряют время в тех местах, где они идут. Исследовать здесь есть много чего, да и путешествий будет немало. Поэтому и победа в номинации.

А за кого вы отдавали свои голоса?