Steam Awards 2022: лучшие игры прошлого года по версии пользователей платформы Steam
Платформа цифровой дистрибуции игр Steam обнародовала результаты традиционного голосования за лучшие игры года Steam Awards.
реклама
Номинантов определяли сами пользователи платформы (среди них были только игры, представленные в магазине Steam), а голосование проходило с 22 декабря 2022-го по 3 января 2023-го.
В этот день и были объявлены лауреаты премии. Предлагаем вашему вниманию их список.
Номинация "Игра года"
реклама
Лучшей игрой года пользователи Steam выбрали Elden Ring - фэнтезийную action/RPG с открытым миром от японской студии FromSoftware, участие в создании которой принимал известный писатель Джордж Мартин. События игры происходят в Междуземье - "стране за завесой тумана".
Игрок может исследовать игровой мир, выполнять разнообразные задания, пользоваться большим арсеналом оружия и заклинаний. Elden Ring вдохновлялась серией игр Dark Souls, но при этом она несколько проще для прохождения и ярче, что призвано показать дух "высокого фэнтези".
Номинация "Игра года с VR"
Победителем среди игр с поддержкой виртуальной реальности стала стелс-игра HITMAN 3, разработанная датской студией IO Interactive. Несмотря на порядковый номер, она стала восьмой основной частью серии Hitman и третьей и последней частью трилогии "Мир убийств".
реклама
Игрок, как и в предыдущих частях, управляет от третьего лица агентом-убийцей "47-м", здесь доступны шесть игровых локаций в разных уголках мира. По мере прохождения игры и выполнения миссий открываются новые стартовые точки и предметы, позволяющие вновь пройти выполненные миссии альтернативными путями.
Поддержка виртуальной реальности в этой игре дает не только более глубокое погружение, но и открывает некоторые возможности, которые не доступны в обычном варианте игры.
Номинация "Новое содержание"
В этой номинации представлены игры, которые вышли уже давно, однако активно поддерживаются разработчиками, развиваются и получают новое содержание. В прошлом году эту награду, по мнению пользователей Steam, заслуживала игра Cyberpunk 2077 - приключенческий боевик с открытым миром от польской студии CD Projekt Red. События Cyberpunk 2077 происходят в фантастическом мегаполисе Найт-Сити, жители которого одержимы властью, гламуром и неконтролируемой модификацией собственных тел.
реклама
Выйдя в конце 2020 года, игра была далека от идеала из-за большого количества ошибок и плохой оптимизации. Но, получив ряд обновлений, которые исправляли баги, улучшали оптимизацию, добавляли новые технические возможности (среди которых поддержка трассировки лучей) и игровой контент, Cyberpunk 2077 стала тем, чего игроки ожидали с самого начала.
Номинация "Лучше с друзьями"
В этой номинации игроки выбирали игру, в которую гораздо интереснее играть с друзьями, чем в одиночку. Победителем стала Raft от небольшой шведской студии Redbeet Interactive. Это симулятор выживания в открытом мире, где по сюжету растаял весь лед и катастрофически поднялся уровень моря, затопив почти всю сушу.
Игроку, начинающему игру на небольшом плоту с минимальным количеством вещей, приходится улучшать свое плавсредство, искать острова, которые когда-то были вершинами гор, удовлетворять естественные потребности (такие как голод и жажда) и исследовать мир. По мнению пользователей Steam, делать это в режиме кооперативной игры гораздо интереснее, чем в одиночку.
Номинация "Невероятный визуальный стиль"
Как не трудно догадаться из названия, в этой номинации за победу боролись игры с лучшей и самой интересной графикой. Победу одержала Marvel's Spider-Man: Miles Morales от американской студии Insomniac Games. Это приключенческий боевик во вселенной Ultimate Marvel, где роль Человека-паука взял на себя Майлз Моралес, тогда как Питер Паркер находится в отпуске. Игра действительно имеет отличную графику, крутые спецэффекты и кинематографическую картинку, как в фильмах о Человеке-пауке, поэтому выбор игроков вполне понятен.
Номинация "Самый инновационный подход"
В этой номинации игроки выбирали игру с наиболее креативным и оригинальным подходом. Победителем ожидаемо стала Stray - игра от французской компании BlueTwelve Studio, в которой рассказывается о приключениях котика в городе, населенном роботами.
Кроме оригинального сюжета игроки вдохновились и возможностями главного героя. Это не какие-то суперспособности: как настоящий четвероногий, кот может причинять разнообразный вред, а также мяукать и мурчать. Собственно, это, пожалуй, и обеспечило победу Stray в этой номинации.
Номинация "Лучшая игра, в которой вы отстаете"
Первые компьютерные игры были довольно сложными (взять хотя бы Doom), но постепенно сложность уменьшалась в противовес зрелищности и широкому охвату аудитории. Однако и сейчас есть довольно сложные игры, пройти которые под силу далеко не каждому. В этом году лучшей среди таких игр пользователи Steam признали все тот же Elden Ring (это единственная игра, которая получила две победы в разных номинациях). Эта игра хоть и легче Dark Souls, однако для ее прохождения тоже необходимо приложить усилия, потому что легкой прогулкой здесь и не пахнет.
Номинация "Лучший саундтрек"
Здесь все максимально просто - игра с самой крутой музыкой получает победу. В этом году ею стала Final Fantasy VII Remake Intergrade - ролевая игра, разработанная и изданная японской компанией Square Enix. Награду она получила не только из-за высокого качества звуков и музыки (и ее соответствия характеру игры), но и потому, что в альбоме насчитывается аж 86(!) композиций. Слушать - не переслушать!
Номинация "Роскошный сюжет"
В этой номинации пользователи Steam выбрали игру с самым сногсшибательным и невероятным сюжетом. Ею стала приключенческая игра God of War от американской Santa Monica Studio. Эта игра вышла еще в 2018 году, однако была доступна только на платформе PlayStation 4, а на ПК она появилась только в январе прошлого года. Сюжет действительно очень крутой, здесь рассказывает о борьбе смертного героя со скандинавскими богами и мифологическими чудовищами, а разнообразные сюжетные повороты случаются чуть ли не на каждом шагу.
Номинация "Усаживайтесь поудобнее"
В противовес "Игре, в которой вы отстаете" в этой номинации отметили игру, которая позволяет максимально расслабиться после напряженного дня. Пользователи Steam решили, что победы заслуживает LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - приключенческая игра по мотивам всех девяти фильмов саги "Звездные войны" от британской студии Traveller's Tales. Хотя в игре хватает батальных сцен, поединков на световых мечах, перестрелок и других приключений, она действительно больше похожа на интересную приключенческую историю, чем на испытание, от которого потеет спина.
Номинация "Лучшая игра для путешествий"
Довольно странная номинация, учитывая то, что в ней победила игра не для путешествий, а о путешествиях. Ею стала Death Stranding Director's Cut от японской Kojima Productions - боевик с открытым миром, в котором после таинственной катастрофы главному герою необходимо доставлять различные грузы между различными населенными пунктами. В игре присутствуют мистические явления, например дожди, которые существенно ускоряют время в тех местах, где они идут. Исследовать здесь есть много чего, да и путешествий будет немало. Поэтому и победа в номинации.
А за кого вы отдавали свои голоса?
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила