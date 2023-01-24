Один из красивейших градостроительных симуляторов наконец-то выйдет на PS5 и XBox.

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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

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3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Anno 1800 – игра в жанре «градостроительный симулятор», проходящий в режиме реального времени. Действия игры проходят в XIX веке, который характеризуется протекционизмом, индустриализацией, урбанизацией и расцветом колониализма.

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Главная цель игры – построить свой город с нуля, балансировать рост экономики и исполнять потребности населения. Вам придется исследовать мир, расширять территорию и торговать с другими в целях улучшения своей цивилизации.

Ваши возможности почти безграничны: превосходство над остальными вы сможете получить через отправку экспедиций, благодаря успехам в дипломатических делах или же вследствие военных побед.

Anno 1800 Console Edition точно появится на консолях! И случится это 16 марта 2023 года.

Игра пережила достаточно изменений по сравнению с PC версией:

Меню строительство сделали круговым;

Увеличен размер шрифта самых важных надписей;

Карта теперь стала намного больше и удобнее;

Упрощен переход между островами.





Помимо этого, консольщики смогут опробовать полноценный мультиплеер. Теперь вы можете осваивать острова 19 века в совместном режиме, а также выяснять с друзьями кто из вас круче стратег. Мультиплеер будет поддерживать до 16 игроков.

Цена стандартного издания игры - 40$.

Ubisoft также выпустит Deluxe - издание игры.

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В него войдут такие наборы, как «Парк развлечений», «Пешеходная зона» и «Шумный город». Цена такого издания 50$.