Anno 1800 – игра в жанре «градостроительный симулятор», проходящий в режиме реального времени. Действия игры проходят в XIX веке, который характеризуется протекционизмом, индустриализацией, урбанизацией и расцветом колониализма.
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Главная цель игры – построить свой город с нуля, балансировать рост экономики и исполнять потребности населения. Вам придется исследовать мир, расширять территорию и торговать с другими в целях улучшения своей цивилизации.
Ваши возможности почти безграничны: превосходство над остальными вы сможете получить через отправку экспедиций, благодаря успехам в дипломатических делах или же вследствие военных побед.
Anno 1800 Console Edition точно появится на консолях! И случится это 16 марта 2023 года.
Игра пережила достаточно изменений по сравнению с PC версией:
- Меню строительство сделали круговым;
- Увеличен размер шрифта самых важных надписей;
- Карта теперь стала намного больше и удобнее;
- Упрощен переход между островами.
Помимо этого, консольщики смогут опробовать полноценный мультиплеер. Теперь вы можете осваивать острова 19 века в совместном режиме, а также выяснять с друзьями кто из вас круче стратег. Мультиплеер будет поддерживать до 16 игроков.
Цена стандартного издания игры - 40$.
Ubisoft также выпустит Deluxe - издание игры.
В него войдут такие наборы, как «Парк развлечений», «Пешеходная зона» и «Шумный город». Цена такого издания 50$.