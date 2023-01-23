Не так давно в сеть попали кадры Hogwarts Legacy, что не оставило без внимания фанатов франшизы. Утечки из официального артбука, а также некоторые подробности появились в сети Twitter. Стало известно, что прохождение составит около 70 часов при этом основной сюжет займет лишь половину времени.
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Смертельному заклинанию “Авада Кедавра” – быть. Его можно получить в одном из сайд квестов, но после прохождения сюжетки. Это подталкивает к тому, чтобы не бросать коридоры Хогвартса и темный лес после финальных миссий.
Радует то, что в зависимости от выбора факультета сюжет будет продвигаться и развиваться по-своему, но опять-же, финальные испытания будут одинаковы.
В игре будет представлено три пути:
1. Золотой путь – путь изучения основ магии на занятиях и открытие новых способностей.
2. Побочные задания – старые добрые квесты,с помощью которых мы узнаем мир Хогвартса гораздо ближе.
3. Задания класса – обучение новым навыкам и раскрытие истории Хогвартса и его преподавателей.
На официальном канале Hogwarts Legacy выпустили кинематографичный трейлер, в котором продемонстрировали все красоты самой узнаваемой школы в мире.
Разработкой трейлера занималась студия Warner Bros. Games совместно с Avalanche Sofware.
Фанатов обрадовали знакомые лица такие как: Почти Безголовый Ник и профессор Матильда Уизли.
Также было продемонстрировано множество врагов от драконов и огромных пауков до злых волшебников, использующих опасные заклинания.
Разработчики не оставили в стороне город в котором появилась всеми любимая вселенная.
Hogwarts Legacy запустили промо акцию и теперь по улицам Лондона ходят вот такие волшебные автобусы.
Скандалы
На форуме ResetEra запретили любое упоминание Hogwarts Legacy. Генеральный менеджер форума подтвердил данную информацию. А все из-за трансфобных высказываний писательницы Джоан Роулинг, женщины, подарившей нам Гарри Поттера.
Представители ResetEra отмечают что Дж. Роулинг поддерживает закон способный навредить трансгендерам и для продвижения своей позиции она использует деньги заработанные на продажах книг. Выходит, что пользователям нельзя даже намекнуть на то, чтобы оспорить решение о блокировке контента потому что подробные треды будут сразу удалены.
С плохими новостями на этом покончено.
Мы спешим напомнить, что до релиза Hogwarts Legacy остается меньше месяца. Он состоится 10 февраля 2023 года на платформах ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.
А версии для тех кто не имеет консоли последнего поколения смогут погрузиться 4 апреля 2023 года.
Nintendo Switch получит свою версию 25 июля 2023 года.
В игре будут присутствовать русские субтитры.