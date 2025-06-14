Это самое необычное пари в мире киберспорта.

Белорусская киберспортивная команда Nemiga Gaming проиграла необычное пари владельцу Aurora Gaming Валерию Харитонову, известному как L3rich. Теперь игрокам предстоит отправиться в колхоз, чтобы целый день копать картошку. Это стало следствием их неудачи на турнире BLAST.tv Austin Major 2025.

Все началось на тренировочном сборе Nemiga Gaming на Кипре. Валерий Харитонов, владелец команды Aurora Gaming, предложил игрокам Nemiga необычное пари. Условия были простыми. Если Nemiga выходит в плей-офф турнира BLAST.tv Austin Major 2025, они получают ценные скины для игры Counter-Strike 2 на сумму 12 миллионов рублей. Если же команда не проходит в плей-офф, то игроки должны вернуть скины и провести день в колхозе, занимаясь сельским хозяйством. Об этом Харитонов рассказал в своем Telegram-канале.

К сожалению, Nemiga не смогла выполнить условие пари. На турнире BLAST.tv Austin Major 2025, который прошел в США с призовым фондом 1,25 миллиона долларов, команда проиграла в третьем раунде третьей стадии. Их соперником была команда Pain Gaming. Матч закончился со счетом 1:2. Nemiga выиграла первую карту (Ancient) со счетом 13:8, но проиграла на двух других — Anubis (8:13) и Dust2 (7:13). Это поражение лишило команду шанса выйти в плей-офф.

Турнир BLAST.tv Austin Major 2025 — одно из крупнейших событий в мире Counter-Strike 2. Nemiga готовилась к турниру с помощью Aurora Gaming, которая даже помогла игрокам получить американские визы для поездки в США.

Поскольку Nemiga не вышла в плей-офф, команда теперь должна выполнить условия пари. Игроки вернут скины на 12 миллионов рублей, которые им подарил Харитонов. Но самое интересное — это поездка в колхоз. Летом 2025 года участники Nemiga Gaming отправятся в сельскую местность, чтобы целый день копать картошку. Это условие стало сенсацией в киберспортивном сообществе.

По информации с портала Esports Insider, подобные нестандартные акции становятся трендом в киберспорте. Команды и спонсоры все чаще используют креативные подходы, чтобы выделиться.