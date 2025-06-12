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Цифровой рубль в России внедрят в государственный бюджет уже в октябре этого года
Для простых граждан цифровой рубль пока что останется добровольным.

Цифровой рубль станет третьей формой денег в стране — наряду с наличными и безналичными рублями. Он будет выпускаться Банком России и использоваться для расчетов, переводов и оплаты товаров.

Цифровой рубль — это электронная форма российской валюты, которую выпускает Центральный банк. Он не заменит наличные или безналичные деньги, а станет их дополнением. Все три формы рубля будут равноправны: один цифровой рубль равен одному наличному или безналичному рублю. Главное отличие — цифровой рубль хранится не в банке, а на специальной платформе Банка России. Это делает его более защищенным: даже если банк обанкротится, деньги не пропадут.

По данным Банка России, цифровой рубль уже тестируют 15 банков, около 2000 граждан и более 50 компаний. Тесты начались в декабре 2024 года, и они показали, что система работает стабильно. Причем за переводы цифрового рубля не берется комиссия.

В мае 2025 года правительство внесло в Госдуму законопроект, который меняет Бюджетный кодекс. Он вводит понятие «счет цифрового рубля Федерального казначейства». Этот счет будет бесплатным и управляться Банком России. С него начнут оплачивать часть расходов федерального бюджета.

Внедрение пройдет в три этапа:

  1. С октября 2025 года цифровой рубль начнут использовать для отдельных бюджетных расходов. Какие именно — решат правительство и Центробанк. Это будет пилотный проект, который продлится до конца года.
  2. С января 2026 года цифровым рублем можно будет оплачивать любые расходы федерального бюджета. Также его начнут использовать для доходов бюджета и переводов в бюджетные учреждения.
  3. С июля 2027 года цифровой рубль распространят на региональные и местные бюджеты, а также на государственные фонды, типа пенсионного.

Все переводы будут видны на платформе Банка России, что должно снизить риск коррупции. Деньги за госконтракты будут поступать подрядчикам мгновенно, будет понятно кто и на что их потратил.

По словам эксперта Оксаны Поповой, система позволит быстро находить и блокировать подозрительные операции. Это сократит расходы на управление бюджетом. А бизнес получит выгоду от быстрых и дешевых переводов.

Елена Авакян, советник Федеральной палаты адвокатов, называет цифровой рубль мощным антикоррупционным инструментом. С 2026 года все подрядчики по госконтрактам будут обязаны использовать цифровой рубль. Деньги можно будет вывести только на зарплаты.

Кроме того, цифровой рубль может упростить международные расчеты. По данным портала РБК, дружественные страны, такие как Китай, уже тестируют цифровые валюты для трансграничных платежей. Например, цифровой юань используют на Шанхайской бирже нефти и газа. Россия может создать похожую систему или присоединиться к международной платформе MBridge, в которой участвуют Китай, Гонконг, Таиланд, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Для обычных людей цифровой рубль пока останется добровольным. Его можно будет использовать для оплаты покупок, переводов или хранения денег. Главный плюс — безопасность. Цифровой рубль хранится в Центробанке, а не в коммерческом банке, поэтому он не исчезнет при отзыве лицензии у банка. Однако, проценты на цифровой рубль начисляться не будут, в отличие от банковских вкладов.

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#цифровой рубль
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