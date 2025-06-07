Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Бюджетная видеокарта Nvidia RTX 5050 может выйти уже в июле
Она станет самой доступной моделью в линейке RTX 50.

Релиз запланирован на июль этого года, по крайней мере об этом сообщает портал Videocardz. Новинка ориентирована на геймеров и пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят получить современную видеокарту по разумной цене.

GeForce RTX 5050 будет построена на архитектуре Blackwell. Это новая разработка NVIDIA, которая уже используется в других моделях серии RTX 50, таких как RTX 5060, RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090. Архитектура Blackwell поддерживает передовые технологии, включая DLSS 4.

Видеокарта получит 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. Это, кстати, первый случай, когда бюджетная модель NVIDIA будет использовать такой объем памяти. GDDR7 быстрее и эффективнее, чем GDDR6, которая применялась в предыдущих поколениях. Изначально NVIDIA планировала оснастить RTX 5050 памятью GDDR6, но из-за высокого спроса на GDDR7 со стороны конкурентов, таких как AMD и Intel, компания сделала выбор в пользу нового стандарта.

GeForce RTX 5050 будет использовать графический процессор GB207. Он включает 2560 ядер CUDA. Для сравнения, у RTX 5060 ядер CUDA больше примерно на треть, соответственно, RTX 5050 станет менее мощной, но более доступной по цене. Ожидается, что стоимость видеокарты не превысит 300 долларов (примерно 23 700 рублей по текущему курсу). Точная цена пока неизвестна.

NVIDIA также готовит мобильную версию RTX 5050 для игровых ноутбуков. Информация об этой версии уже появилась в характеристиках ноутбуков Acer Nitro. Точные сроки выхода мобильной RTX 5050 пока не объявлены. Однако, скорее всего, она появится несколько позже настольной версии.

Энергопотребление новинки составит около 130–145 Вт. Она будет работать через интерфейс PCIe 5.0. RTX 5050 сможет обеспечить комфортную производительность в популярных играх, таких как Cyberpunk 2077 или Call of Duty, при разрешении Full HD (1080p). 

Релиз RTX 5050 не будет сопровождаться громкой презентацией. NVIDIA ограничится стандартным пресс-релизом. Всё-таки компания делает акцент на более мощные модели, такие как RTX 5090. 

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #rtx 5050
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сэм Альтман сделает программирование доступным для каждого
5
Google выпустила новую бета-версию Android 16 с новыми функциями и возможностями
+
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
2
В CD Projekt RED подтвердили выход нового крупного дополнения к Cyberpunk 2077
2
В Москве с 1 июля 2025 года тарифы на коммунальные услуги вырастут в среднем на 15%
2
Google выпустила новую версию браузера Chrome 137 для Android с заметными улучшениями
+
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
4
Эксперт Кнутов заявил о скором завершении эпохи доминирования БПЛА в военных конфликтах
1
Экраны консолей Nintendo Switch 2 могут быть случайно повреждены из-за ненадежной упаковки
+
Bluefox выпустила компактный Android-смартфон NX1 с 4-дюймовым дисплеем
+
Часы Casio G-Shock серии Sea of ​​Stars светятся в темноте подобно морскому планктону
+
На онлайн-площадке 8-летний внедорожник Toyota Land Cruiser 200 продают за 12 млн рублей
1
Минспорт РФ потратит ₽500 млн. на закупку PlayStation 5 и геймерских ПК с Intel Core-i9 и СЖО
1
SpaceX выводит из эксплуатации корабли Crew Dragon, используемые США для экспедиций на МКС
1
Ulefone готовит к началу продаж 16 июня Armor 34 Pro со встроенным проектором
+
Radeon RX 9070 XT и 9070 подешевели ниже рекомендуемой розничной цены
2
Thermalright представила вентиляторы с двойными шарикоподшипниками
+
США потратят около $400 млн на модернизацию подаренного Катаром Boeing 747
+
Radeon RX 9060 XT доехала до РФ – в США за эти же деньги можно купить две Radeon RX 9060 XT 16 Гб
2
Астрономы зафиксировали космические взрывы, мощнее самых ярких сверхновых в десятки раз
+

Популярные статьи

Вещи, которые стоит сделать любому геймеру, анимешнику и гику до 30 лет
17
Как я полгода собирал ПК и три неисправные материнские платы с дефектной видеокартой
41
О взломе Nintendo Switch 2 уже появилась первая информация
2
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
5
Выбираем конфигурацию выгодного игрового ПК, на который школьник или студент сможет накопить за лето
7
Почему биткоин за 5 лет подорожал в 12 раз и почему инвестиции в BTC актуальны и сейчас
12
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
6
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
3

Сейчас обсуждают

kv
21:51
И OBS Studio в Snap Store имеется: https://snapcraft.io/obs-studio Правда, сборка неофициальная
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
kv
21:49
Кстати говоря, snap позволяет скачивать автономные образы программ (как, видимо, хочет автор). snap download firefox # Скачивает файлы .snap и .assert в текущую директорию sudo snap install --dangero...
Почему Linux мёртв в настольном сегменте на примере OBS Studio: Часть 2
alekssan
21:45
Абзац конечно, а просто создать папку с этим именем на системном диске не?
Microsoft рекомендует восстановить папку inetpub в Windows при помощи скрипта PowerShell
Andri Klin
21:37
Это вы о европейских банках? Я извиняюсь, а Путин-то тут при чем? Тут скорее вопросы о "общечеловеческих ценностях" и "праве собственности" на которые наплевали сами европейцы лишь бы подгадить России...
Бартоломью Робертс – последний пират «золотого века», унёсший с собой тайну клада в $60 миллионов
Хосе Корвалан
21:32
Не взлетит, за счет ограничения габаритов фюзеляжа и прочностных характеристик. При таком объеме такая малая масса, памперсы возить или туалетную бумагу) ?
Компания Radia нашла партнеров для разработки самого большого самолета в мире WindRunner
Shatun29
21:16
Жадность и слишком раздутых штат руководителей.
ФАС требует ограничить скидки маркетплейсов для защиты продавцов
swr5
21:09
Atomic Heart II получше сталкера будет.
Resident Evil 9, Atomic Heart II, ILL и другие заметные проекты на Summer Game Fest 2025
swr5
21:06
сталкер рядом не стоял.
Команда Mundfish показала первый трейлер Atomic Heart 2
swr5
21:02
Switch портативная консоль, а PlayStation настольная. Сравнивать не очень корректно, разные весовые категории.
Всего за первые сутки консоли Nintendo Switch 2 разошлись тиражом в 3 миллиона единиц
Kutuz
21:00
Да, тоже хороший вариант, если дома завалялся или на Авито найти в хорошем состоянии не за дорого. Или там Xiaomi/Huawei какой старенький. А если цель прям такая, чтобы нельзя было наставить игр и при...
Обзор детского телефона ELARI GamePhone
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем