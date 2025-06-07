Она станет самой доступной моделью в линейке RTX 50.

Релиз запланирован на июль этого года, по крайней мере об этом сообщает портал Videocardz. Новинка ориентирована на геймеров и пользователей с ограниченным бюджетом, которые хотят получить современную видеокарту по разумной цене.

GeForce RTX 5050 будет построена на архитектуре Blackwell. Это новая разработка NVIDIA, которая уже используется в других моделях серии RTX 50, таких как RTX 5060, RTX 5070, RTX 5080 и RTX 5090. Архитектура Blackwell поддерживает передовые технологии, включая DLSS 4.

Видеокарта получит 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7. Это, кстати, первый случай, когда бюджетная модель NVIDIA будет использовать такой объем памяти. GDDR7 быстрее и эффективнее, чем GDDR6, которая применялась в предыдущих поколениях. Изначально NVIDIA планировала оснастить RTX 5050 памятью GDDR6, но из-за высокого спроса на GDDR7 со стороны конкурентов, таких как AMD и Intel, компания сделала выбор в пользу нового стандарта.

GeForce RTX 5050 будет использовать графический процессор GB207. Он включает 2560 ядер CUDA. Для сравнения, у RTX 5060 ядер CUDA больше примерно на треть, соответственно, RTX 5050 станет менее мощной, но более доступной по цене. Ожидается, что стоимость видеокарты не превысит 300 долларов (примерно 23 700 рублей по текущему курсу). Точная цена пока неизвестна.

NVIDIA также готовит мобильную версию RTX 5050 для игровых ноутбуков. Информация об этой версии уже появилась в характеристиках ноутбуков Acer Nitro. Точные сроки выхода мобильной RTX 5050 пока не объявлены. Однако, скорее всего, она появится несколько позже настольной версии.

Энергопотребление новинки составит около 130–145 Вт. Она будет работать через интерфейс PCIe 5.0. RTX 5050 сможет обеспечить комфортную производительность в популярных играх, таких как Cyberpunk 2077 или Call of Duty, при разрешении Full HD (1080p).

Релиз RTX 5050 не будет сопровождаться громкой презентацией. NVIDIA ограничится стандартным пресс-релизом. Всё-таки компания делает акцент на более мощные модели, такие как RTX 5090.