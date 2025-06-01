Бомба обладает мощностью 360 килотонн.

Новость о том, что в США скоро начнет производство новой ядерной бомбы B-61-13 быстро распространилась по сети и вызвала волну мнений, прозвучавшую в разных источниках. В частности, военный эксперт Олег Глазунов поделился своим мнением с ресурсом «Лента.ру» о вероятных целях для этой авиабомбы в текущих реалиях геополитики. По мнению эксперта эти боеприпасы могут использовать для нанесения ударов по Ирану, Китаю или в качестве метода устрашения .

«США — это страна, которая всегда стремилась решать все свои вопросы военным путем, путем запугивания. Может, теперь они просто хотят показать миру, что у них есть такие бомбы. И напомнить, что они уже наносили ядерные удары», — высказался военный эксперт.

Отметим, что ядерная авиационная бомба B61-13 обладает мощностью в 360 килотонн в тротиловом эквиваленте и на настоящий момент является самым мощным боезарядом в распоряжении Соединенных Штатов. Предполагается, что эти бомбы будут использоваться как стратегической, так и тактической авиацией в ходе потенциальной «горячей войны».

«США вооружаются. Хотя мне кажется, что ядерная бомба — это уже устаревший вариант. Не очень понимаю, зачем в производство запустили именно ее. Есть ракеты, которые гораздо эффективнее, способные поставлять десять ядерных бомб», — дополняет эксперт.

Согласно информации из открытых источников, серийное производство B61-13 стартует в июле этого года, и оценочная стоимость каждого изделия составляет 30 миллионов долларов. Новая авиабомба должна будет заменить предыдущую версию B61-12, которая ранее была высоко оценена американскими военными экспертами за возможность регулирования мощность взрыва, что позволяло изменять ту в зависимости от поставленных задач.