За несколько часов до старта запуск отменили из-за сбоев в электропроводке.

Австралия сделала шаг к покорению космоса, но первый запуск ракеты Eris оказался неудачным. Космическая компания Gilmour Space сообщила, что запуск пришлось отменить из-за сбоя в электропроводке. Запуск должен был произойти на космодроме, недалеко от города Боуэн на восточном побережье Австралии. Проблема возникла перед заправкой ракеты топливом. Никто не пострадал, ракета также осталась целая.

Из-за неисправности в электропроводке неожиданно открылся головной конус ракеты. Этот конус (обтекатель), защищает груз от плохих погодных условий и воздушных потоков во время полета. Открытие обтекателя до старта могло привести к серьезным проблемам.

Ракета Eris — это гордость австралийской космической индустрии. Ее разработала компания Gilmour Space, основанная в 2012 году. Eris — трехступенчатая ракета длиной 25 метров и весом около 30 тонн в заправленном состоянии. Она способна доставлять грузы весом до 300 кг на низкую околоземную орбиту и до 215 кг на солнечно-синхронную орбиту. Такие орбиты часто используют для запуска спутников.