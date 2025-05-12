Они работают через распознавание лица, ладони или пальцев.

Эти замки позиционируются как часть системы "Умный дом". Они оснащены передовыми технологиями безопасности, включая распознавание лица и вен ладони. Замки уже доступны для предзаказа в Китае, а их продажи начались 10 мая 2025 года. Цены на них стартуют от 350$.

Smart Door Lock 2 Pro и Ultra используют искусственный интеллект и биометрические технологии. Главная особенность — система распознавания лица третьего поколения. Она работает с ToF-камерой, которая сканирует более 307 тысяч точек на лице. Это позволяет замку быстро и точно узнавать хозяина даже в темноте или при изменении внешности, например, если человек надел очки, изменил прическу или отрастил бороду. Система защищена от обмана: благодаря функции определения «живости» систему не смогут обмануть фотографии, видео или маски.

Еще одна новинка — распознавание вен ладони. Huawei впервые применила эту технологию в своих замках. Инфракрасный датчик высокого разрешения сканирует уникальный узор вен под кожей. Это надежный способ идентификации, который работает для людей любого возраста и с любым цветом кожи. Причем разработчики утверждают, что технология устойчива к внешним факторам, таким как грязь или влага на руках.

Замки поддерживают шесть способов разблокировки, и каждый пользователь может выбрать наиболее удобный для себя:

Распознавание лица.

Сканирование вен ладони.

Отпечаток пальца.

Ввод пароля.

Использование NFC (например, через смартфон).

Механический ключ.

Кроме того, замок можно открыть удаленно через приложение Smart Life. Приложение также отправляет уведомления о подозрительных действиях, например, неверно введенный пароль или попытка вскрытия замка. Кстати, от вскрытия замок хорошо защищен. Корпус замка сделан из прочного литого металла, а внешняя панель защищена от воды по стандарту IPX5 (влагостойкость, пылезащита). Внутри установлен цилиндр C-класса — один из самых надежных сегодня для защиты от взлома. Данные шифруются с помощью чипа EAL. В общем, чужие не пройдут.