Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Huawei представила умные дверные замки Smart Door Lock 2 Pro и Ultra
Они работают через распознавание лица, ладони или пальцев.

Эти замки позиционируются как часть системы "Умный дом". Они оснащены передовыми технологиями безопасности, включая распознавание лица и вен ладони. Замки уже доступны для предзаказа в Китае, а их продажи начались 10 мая 2025 года. Цены на них стартуют от 350$.

Smart Door Lock 2 Pro и Ultra используют искусственный интеллект и биометрические технологии. Главная особенность — система распознавания лица третьего поколения. Она работает с ToF-камерой, которая сканирует более 307 тысяч точек на лице. Это позволяет замку быстро и точно узнавать хозяина даже в темноте или при изменении внешности, например, если человек надел очки, изменил прическу или отрастил бороду. Система защищена от обмана: благодаря функции определения «живости» систему не смогут обмануть фотографии, видео или маски.

Еще одна новинка — распознавание вен ладони. Huawei впервые применила эту технологию в своих замках. Инфракрасный датчик высокого разрешения сканирует уникальный узор вен под кожей. Это надежный способ идентификации, который работает для людей любого возраста и с любым цветом кожи. Причем разработчики утверждают, что технология устойчива к внешним факторам, таким как грязь или влага на руках.

Замки поддерживают шесть способов разблокировки, и каждый пользователь может выбрать наиболее удобный для себя:

  • Распознавание лица.
  • Сканирование вен ладони.
  • Отпечаток пальца.
  • Ввод пароля.
  • Использование NFC (например, через смартфон).
  • Механический ключ.

Кроме того, замок можно открыть удаленно через приложение Smart Life. Приложение также отправляет уведомления о подозрительных действиях, например, неверно введенный пароль или попытка вскрытия замка. Кстати, от вскрытия замок хорошо защищен. Корпус замка сделан из прочного литого металла, а внешняя панель защищена от воды по стандарту IPX5 (влагостойкость, пылезащита). Внутри установлен цилиндр C-класса — один из самых надежных сегодня для защиты от взлома. Данные шифруются с помощью чипа EAL. В общем, чужие не пройдут.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#huawei #замки
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России предложили проект строительства подводного Трансормузского тоннеля
1
Россия запускает мегапроект на Чукотке за 1,1 трлн рублей
1
Китай разработал технологию, позволяющую одному кораблю выглядеть на радаре как целая флотилия
1
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 000 сотрудников IT-компаний России
22
Sony анонсировала Xperia 1 VII с технологиями Alpha и Walkman
1
Steam Deck получил функцию ограничения заряда батареи
+
Amazfit T-Rex 3 получает обновление с улучшенными картами и мониторингом
+
Times: Великобритания вместо тяжелой бронетехники отправляет Украине муляжи танков
1
Путин предложил Украине продолжить мирные переговоры в Стамбуле
+
Half-Life 2 RTX запущен в сочетании Geforce RTX 5090 и ЭЛТ-монитора
4
В сети появились сведения о новом смартфоне Sony Xperia
+
Leica представила M11-P Safari в оливковом цвете
+
Samsung представили новый дизайн Galaxy Watch8 и Classic до анонса
+
Электрический кроссовер Toyota C-HR+ предлагает запас хода около 600 км
2
Китайский алгоритм для FPV-дронов превосходит профессиональных пилотов
+
ВВС США испытают возможность доставки грузов в любую точку Земли при помощи ракеты Neutron
+
Path of Exile 2 готовит масштабное обновление игры
+
Tekken 8 анонсировала второй сезон с новыми персонажами и коллаборациями
+
Европа выдвинула России предложение о 30-дневном прекращении огня и озвучила последствия отказа
3
Диски с Doom The Dark Ages не содержат игровых данных
+

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 10-11 мая
+
Проверяем, можно ли собрать новый игровой компьютер в мае 2025 года всего за 50000 рублей
4
Почему геймеры не покупают GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 5070 стала самой популярной видеокартой
3
Величие консолей Xbox и уроки Nintendo Switch — стоит ли ждать новую портативку Microsoft
5
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
3
Тестирование внешнего SSD Sandisk Extreme Portable V2 2TB, а также флэш-драйва Kodak K273 Dual 256GB
1
Как тарифы Трампа бьют по производителям игрушек, и чем США и Китаю грозит торговая Война
+

Сейчас обсуждают

Любое Имя
18:37
Ты кто такой ?
Контракт с Сергеем Шойгу на продолжение военной службы продлен до 2030 года
Повелитель котов
18:30
да всё, скоро нвидия обанкротится и куртка будет как шешан по помойкам лазать
NVIDIA повысила цены на графические решения до 15% из-за роста затрат и новых тарифов на импорт
Виталий Крюков
18:26
Автор высказал предположения, которые по степени достоверности ничем не лучше других объяснений.
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Повелитель котов
18:25
кстати твой анальный друг Шеша большой любитель бананов так же как и ты, тренируйся заглатывать как Шеша
Собираем производительный игровой ПК за 130 тысяч рублей с видеокартой GeForce RTX 5060 Ti
Дмитрий Винокуров
18:21
Смешная шутка про ИИ и софт
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
Дмитрий Винокуров
18:20
У нас - нет, серпантин-сЪ
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
DANYNAFIG
18:20
Этого негодяя в тюрягу нужно кинуть
Контракт с Сергеем Шойгу на продолжение военной службы продлен до 2030 года
Повелитель котов
18:20
Шешан с Трусонюхом любят получать манделы, каждый день ))))))))))
Мои попытки объяснения примеров эффекта Манделы и фантомных сцен
Дмитрий Винокуров
18:20
Смогу, но только вкомпилить, написать драйвер не смогу, специализация не та. Но и ИИ на данном этапе написать не сможет, вот в чем мякотка. Вкомпилить, кстати, тоже не сможет
Внедрение искусственного интеллекта привело к увольнению 52 тыс. сотрудников IT-компаний России
Повелитель котов
18:14
Желающие получили ответ.
Steigan: попытка "Коалиции желающих" надавить на РФ не увенчалась успехом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем