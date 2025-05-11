Об этом сообщил генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон.

В 2022 году власти Техаса подали два судебных иска против Google. Один из исков касался работы сервиса Google Photos. Прокуратура заявила, что компания собирала биометрические данные, например, черты лица, без уведомления пользователей. Это нарушает закон штата о биометрических идентификаторах. Второй иск был связан с режимом инкогнито в браузере Chrome. Пользователи думали, что их действия в этом режиме не отслеживаются, но Google продолжала собирать данные.

Представитель Google Хосе Кастанеда заявил, что компания не признает вину. Google считает, что многие обвинения устарели, так как компания уже изменила свои правила работы с данными. По словам Кастанеды, соглашение с Техасом просто помогает закрыть старые споры. При этом Google не придется менять свои продукты или сервисы из-за этого штрафа.

Штраф в 1,375 миллиарда долларов стал самым крупным, который когда-либо получал один штат США от Google. Кен Пакстон подчеркнул, что крупные технологические компании должны соблюдать законы.

Техас сейчас активно борется с нарушениями со стороны технологических компаний. Например, в 2024 году штат получил 1,4 миллиарда долларов от компании Meta. Meta также обвиняли в незаконном использовании биометрических данных пользователей социальных сетей.