На смену КамАЗ-6520 придет новая модель — КамАЗ-6595

Камский автомобильный завод (КамАЗ) объявил, что популярный самосвал КамАЗ-6520 скоро снимут с конвейера и заменят на более современные модели. Это связано с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, таких как Shacman. Однако другие модели КамАЗа завод выпускать продолжит, активно их модернизируя.

Самосвал КамАЗ-6520 с колесной формулой 6х4 — одна из самых известных моделей завода. Но она не выдержала конкуренции с китайскими грузовиками. Два года назад КамАЗ обновил эту модель, улучшив кабину и некоторые технические характеристики. Однако увы, этого оказалось недостаточно. Китайские самосвалы Shacman и подобные, оказались более привлекательными для покупателей в соотношении цена/качество.

На смену КамАЗ-6520 придет новая модель — КамАЗ-6595. Она уже готова к производству и доступна в трех вариантах: 6х4, 6х6 и 8х4. Такие конфигурации делают грузовик универсальным. Он сможет конкурировать с китайскими аналогами и удовлетворить различные потребности клиентов. Например, модель 8х4 подходит для перевозки больших грузов, а 6х6 — для работы в сложных условиях.

По данным портала «Авто Mail.ru», КамАЗ-6595 получил современную кабину и улучшенные технические характеристики. Он стал более комфортным для водителей и экономичным в эксплуатации. Новая модель уже прошла испытания и готова к серийному выпуску.