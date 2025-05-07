Ранее лунные миссии использовали время, отсчитываемое от старта.

США поручили NASA разработать систему лунного времени, чтобы астронавты могли лучше ориентироваться на нашем спутнике. Новый стандарт, названный Координированным лунным временем (LTC), поможет лучше организовать работу космических миссий. Это один из этапов подготовки программы Artemis, которая направлена на создание постоянных баз на Луне.

Раньше во время лунных миссий время считали от момента старта ракеты. Такой подход работал для коротких полетов, но для длительного пребывания на Луне он не годится. На Луне время течет немного быстрее, чем на Земле. Это связано с меньшей гравитацией. Разница составляет примерно 58,7 микросекунды в сутки. Кажется, что это мелочь, но в космосе даже такие крошечные отклонения могут стать проблемой. Об этом рассказала Шерил Грэмлинг, руководитель программы NASA по лунной навигации.

Новый часовой пояс нужен для точной навигации, связи и управления оборудованием. Он будет похож на расписание в аэропорту или на вокзале, где все действия четко согласованы.

В США комитет по науке, космосу и технологиям Палаты представителей одобрил законопроект «О стандартизации небесного времени» (HR 2313). Документ обязывает NASA разработать систему LTC, которая будет связана с земным Координированным всемирным временем (UTC). Законопроект поддержали обе партии, и теперь его ждет голосование в полном составе Палаты представителей. Если закон примут, NASA начнет активно внедрять новый стандарт.

По данным портала Space.com, Белый дом еще в 2024 году поручил NASA заняться этим проектом. Агентство уже работает над созданием атомных часов, которые разместят на орбите Луны или на ее поверхности. Эти часы станут основой для точного измерения лунного времени.