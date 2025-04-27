Сейчас ВВС США работают над удешевлением беспилотников.

В США продолжается развитие программ, связанных с совместным использованием боевых самолетов и дронов, выступающих в роли ведомых. В частности, американские военные хотят связать бомбардировщики нового поколения B-21 Raider и самолеты дальней радиолокационной разведки и управления E-7 с дронами программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). Об этой инициативе пишет на своих страницах издание Defense One со ссылкой на источники в военных кругах США.

Директор по проектированию, интеграции и военным играм ВВС генерал-майор Джозеф Канкель, рассказал прессе, что сейчас программа CCI рассматривается не только в варианте сопряжения с истребителями, но и как поддержка для B-21 и E-7. Кроме того, военный заявил, что также прорабатывается возможность использования разрабатываемых в ходе программы дронов вообще без привязки к самолету-ведущему. Ранее военные планировали использовать эти аппараты в качестве ведомых для таких машин как F-35 Lightning II, F-22 Raptor и перспективного истребителя 6-го поколения от компании Boeing F-47. Причина столь резкого изменения программы не уточняется.

Стоит отметить, что дроны, разрабатываемые в рамках программы, сейчас переходят на новый, второй этап, в ходе которого инженеры будут стараться снизить стоимость каждого отдельного беспилотника. Но пока ближайшим летом в воздух поднимутся машины, созданные еще на первом этапе разработки. В ходе полетов их будут испытывать и выявлять «детские болезни», чтобы внести коррективы в дальнейшую разработку. По открытым данным стоимость одного такого беспилотника обойдется налогоплательщикам США в 20 – 25 миллионов долларов, что сопоставимо со стоимостью истребителя 4-го поколения.