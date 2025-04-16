Ракета способна была с большого расстояния поражать вражеские суда.

Проект оказался слишком дорогим, и Военно-морские силы США объявили, что программа закрыта. Ракета должна была поражать вражеские корабли, включая авианосцы, с очень больших расстояний. Ее планировали принять на вооружение в 2029 году. Полная боевая готовность ожидалась к 2031 году. Но затраты на разработку оказались неподъемными.

Пентагон решил сосредоточиться на проверенных ракетах AGM-158C LRASM. Эти противокорабельные ракеты уже используются флотом. Они дешевле, чем HALO, и хорошо справляются с задачами. AGM-158C — это улучшенная версия ракеты JASSM, созданной в 2009–2017 годах. Она может точно поражать цели на расстоянии до 370 километров. Ракета умеет менять маршрут в полете и уклоняться от систем ПВО.

AGM-158C весит 1250 килограммов. Ее длина — 4,26 метра, а размах крыльев — 2,7 метра. Боевая часть весит 454 килограмма. Ракета оснащена современными системами наведения: инерциальной навигацией, GPS и инфракрасной головкой самонаведения. Это позволяет ей поражать цели с точностью до трех метров. По данным ВМС США, такие ракеты помогут флоту сохранить боевую мощь без лишних расходов.

Эксперты отмечают, что отказ от HALO — это прагматичный шаг. Гиперзвуковые технологии сложны и требуют больших вложений. США уже тестируют другие гиперзвуковые системы, например, ракету CPS (Conventional Prompt Strike). Она разрабатывается для ВМС и армии. Ее испытания прошли успешно в 2022 году.

Пентагон не отказывается от этих технологий и планирует продолжить работу над подобными проектами, но с меньшими рисками и затратами.