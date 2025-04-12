В плане расходов Франции на оборону на 2024-2030 годы предусмотрено 600 миллионов евро.

После прихода Трампа к власти в США европейские лидеры начали задумываться об отказе от оружия американского производства в пользу собственных аналогов. И если с танками, авиацией и ракетами еще есть варианты, то вот РСЗО M142 HIMARS и M270 всё несколько печальнее, так как альтернативой выступают только израильские PULS и южнокорейские K239 Chunmoo. Однако в 2026-м году ситуация во Франции должна измениться, так как там планируют испытать собственный аналог реактивной системы залпового огня.

О сложившейся ситуации рассказывает издание Defense News со ссылкой на собственные источники. Согласно материалу, Главное управление вооружений французского Минобороны совместно с военно-промышленными консорциумами MBDA и Safran, а также фирмами Thales и Ariane Group приступили к разработке собственного аналога американской РСЗО HIMARS, которая должна дать в руки французов тактическую ракетную установку с дальностью пуска до 150 км.

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При этом на весь проект выделяется 600 миллионов евро из военного бюджета Франции на период с 2024 – 2030 года. Проект ракетно-артиллерийской системы получил название Frappe Longue Portée Terrestre (FLP-T). Пока там ведутся только проектные работы и первые испытания назначены на середину 2026-го года. Одной из причин создания собственной РСЗО, кроме ухода от американского оружия, стал заканчивающийся срок службы уже имеющихся на вооружении Франции установок. Согласно источнику до 2030-го года французская армия должна получить 13 комплексов, а к 2035-му еще 13 изделий. Что интересно, если французы не справятся, то вышло дополнительное постановление - закупить столько же американских M142 или аналогов для оснащения армии.