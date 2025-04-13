Точность огня БМПТ обеспечивает цифровая система управления.

Огневая мощь и разнообразное вооружение позволяет БМПТ «Терминатор» создавать настоящий вал огня и поражать широкий спектр целей. Об этом пишет представитель «Уралвагонзавода» в официально телеграмм-канале предприятия.

Боевая машина поддержки танков БМПТ «Терминатор» создана на базе танка Т-90 и имеет необитаемую башню и вооружение, позволяющие работать в любых ситуация, кроме разве, что не может сбивать сверхзвуковые самолеты. На боевой машине разместили 4 сверхзвуковые противотанковые ракеты «Атака», 2 х 30-мм автоматические пушки, пару автоматических гранатометов АГС-17Д и пулеметы. Главная задача «Терминатора» обеспечивать танки защитой от самых опасных для ОБТ угроз в виде пехоты с гранатометами, мобильных боевых машин с противотанковыми средствами и прикрытие верхней полусферы в условиях городской застройки.

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«Такой комплекс вооружения дает целое "море огня" и обеспечивает уничтожение самых разных целей — от пехоты до танков и даже низколетящих целей», — поясняется в ТГ-канале УВЗ.

Стоит добавить, что идея таких машин появилась в СССР на основе опыта боевых действий в Афганистане, где советские такни не могли вести огонь по высотам. Тогда даже прорабатывали идеи таких БМПТ, но дальше прототипов дело не пошло, а позже от нее вообще отказались. Однако после развала Союза и начала Первой чеченской, после событий в Грозном, к проработке машины вернулись и была создана «Гадюка», которую, как и советские проекты забросили. Только в начале 2000-х к теме вновь вернулись, но конструкторские работы затянулись на долгие годы и в на вооружение ВС РФ приняли БМПТ «Терминатор».