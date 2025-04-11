Расширение зоны действия авианосной ударной группы является главным приоритетом ВМС США.

Несмотря на проблемы с F-35 в США уже начали работать над истребителями 6-го поколения, которые должны его заменить. В частности, Аэрокосмическая корпорация Boeing уже приступила к дальнейшей проработке F-47. Однако с истребителями шестой генерации не все так просто и перспективный F/A-XX уже начинает разочаровывать военных. В частности, контр-адмирал Майкл Доннелли, который возглавляет отдел воздушных боев в управлении начальника военно-морских операций заявил, что новый палубный самолет будет лететь всего на 25% дольше нынешних самолетов.

Про возникшие проблемы с новым истребителем пишет на своих страницах издание The War Zone, ссылаясь на доступную информацию. При этом в отличии от F/A-XX, самолетом F-47 военные полностью удовлетворены и отмечают, что он полностью изменяет картину боя в симуляции.

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«Дальность действия F/A-XX будет гораздо меньше, чем некоторые могли надеяться, хотя расширение зоны действия авианосной ударной группы является главным приоритетом Военно-морских сил США», — рассказывает автор TWZ.

Отметим, что разочарование американских военных вполне предсказуемо, так как для палубного истребителя дальность полета ключевая характеристика, так как позволяет не только поразить с его помощью цель на большом расстоянии, но и вернуть дорогостоящую машину обратно. Ведь авианосец не статичен и может сместиться в другой квадрат по той или иной причине и истребителю необходимо туда добраться. При этом это расстояние может стать больше, чем на момент старта крылатой машины к своей цели. Сейчас дальность полета F-35C достигает 12000 км и если провести нехитрый расчет, то автономность F/A-XX составит 1500 км.