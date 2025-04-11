Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
TWZ: Дальность полета истребителя F/A-XX вырастет всего на 25 процентов
Расширение зоны действия авианосной ударной группы является главным приоритетом ВМС США.

Несмотря на проблемы с F-35 в США уже начали работать над истребителями 6-го поколения, которые должны его заменить. В частности, Аэрокосмическая корпорация Boeing уже приступила к дальнейшей проработке F-47. Однако с истребителями шестой генерации не все так просто и перспективный F/A-XX уже начинает разочаровывать военных. В частности, контр-адмирал Майкл Доннелли, который возглавляет отдел воздушных боев в управлении начальника военно-морских операций заявил, что новый палубный самолет будет лететь всего на 25% дольше нынешних самолетов.

Про возникшие проблемы с новым истребителем пишет на своих страницах издание The War Zone, ссылаясь на доступную информацию. При этом в отличии от F/A-XX, самолетом F-47 военные полностью удовлетворены и отмечают, что он полностью изменяет картину боя в симуляции.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

«Дальность действия F/A-XX будет гораздо меньше, чем некоторые могли надеяться, хотя расширение зоны действия авианосной ударной группы является главным приоритетом Военно-морских сил США», — рассказывает автор TWZ.

Отметим, что разочарование американских военных вполне предсказуемо, так как для палубного истребителя дальность полета ключевая характеристика, так как позволяет не только поразить с его помощью цель на большом расстоянии, но и вернуть дорогостоящую машину обратно. Ведь авианосец не статичен и может сместиться в другой квадрат по той или иной причине и истребителю необходимо туда добраться. При этом это расстояние может стать больше, чем на момент старта крылатой машины к своей цели. Сейчас дальность полета F-35C достигает 12000 км и если провести нехитрый расчет, то автономность F/A-XX составит 1500 км.

#истребитель #f/a-xx
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Казахстане обнаружено одно из крупнейших в мире месторождений редкоземельных металлов
19
В Индийских мастерских собирают рабочие ноутбуки за $100, используя части из выброшенных устройств
2
OnePlus 14, станет флагманским Android-смартфоном с гигантской батареей
2
Южнокорейское подразделение Samsung опубликовало график развёртывания стабильной версии One UI 7.0
1
В Великобритании впервые осуществлен видеозвонок через 250 миль с квантовой защитой
+
Опрос показал, что многие не знают как правильно обновлять Android-смартфоны
+
Huawei Enjoy 70X Lite унаследует дизайн от Enjoy 70X, но получит более скромные характеристики
+
По данным инсайдера, NVIDIA начала использовать память GDDR7 от SK hynix в видеокартах RTX 50
+
Ютубер Bringus Studios показал SteamBox – прототип новой консоли Valve
2
Роберт Паттинсон снимется в триквеле «Дюны» Дени Вильнёва
+
Часы Casio MWC100H-2A2V подешевели до 18 долларов и получили высокие оценки
+
Выпущены процессоры AMD Ryzen 8000HX «Dragon Range Refresh»
+
МАЗ создал полностью импортозамещённый в рамках союза России и Беларуси электробус
+
Kawasaki представила робота-коня, работающего на водородном топливе
+
В TNI считают, что простаивающий авианосец «Адмирал Кузнецов» бесполезен для ВМФ России
+
NVIDIA опровергла отмену программы приоритетного доступа к видеокартам GeForce RTX 50
1
Hisense представила телевизор E5Q Pro с частотой обновления 300 Гц
+
Casio разрабатывает часы линейки G-Shock в прозрачном корпусе
+
LG представила игровой OLED-монитор 32GX870A UltraGear с частотой 480 Гц
+
Новый космический проект выяснит насколько редки обитаемые миры во вселенной
+

Популярные статьи

Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
4
О будущей российской игровой консоли "Витязь" и почему иностранные злопыхатели выступают против нее
84
Почему сегодня нет смысла покупать старушку GeForce GTX 1080 Ti и сколько ОЗУ нужно для 1080р@60fps
32
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
50
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
13
Сделал апгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
91
О пользе GOG Dreamlist для геймера — находим множество хороших и малоизвестных игр одним кликом
5
Ретро-обзор 2.0: видеокарта nVidia GeForce3 "La Révolution trahie"
17
Центральный офис Apple направил 5 большегрузных самолетов в Индию для вывоза продукции
4
Реклама — неоспоримое зло или суровая необходимость
23

Сейчас обсуждают

ИСКАНДЕР
06:07
"Она может погружаться на глубину около 250 метров." "Подводные лодки «Вирджиния» способны погружаться на глубину до 250 км и развивать скорость до 40 км/ч." Определитесь уже с глубиной! ))) А вот что...
ВМС США получили атомную подлодку Iowa с ракетами Tomahawk
Эдуард Кузнецов
06:05
Ну, это вкинуто явно для того, чтобы возбудились любители опционных интеловских недоядер (да, по непонятным причинам такие есть) с криками "вот видити!" )
Snapdragon 8s Gen 4 опережает Snapdragon 8 Gen 3 в первых тестах производительности
Storage
06:04
>>Кстати, напишите в комментариях, как вы относитесь к боксовому кулеру? Боксовый кулер для занятий боксом.
Сделал абгрейд ПК и понизил на 25 градусов температуру ЦП
HP User
06:03
Ахах, недели 2 назад пересматривал, я думал что один такой)))
Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
si-cat
06:01
Дурашка: как ты его иначе отменишь, если он перешёл в автономку??
Су-57 готовят к управлению тяжелыми ударными дронами в составе нескольких С-70 "Охотник"
Эдуард Кузнецов
05:51
А зачем левых фоток понавпихивали, с других кристаллов, где какието рукожопы нождачкой поелозили? Фейкодельня на паях "Оверклокерс и компания"...нвидэ.)
На поверхности GPU PowerColor RX 9070 XT обнаружили серьезные дефекты
Михаил Авраменко
05:33
Первые 3 части "Дрожи земли" до сих пор пересматриваю периодически.
Вспоминаю старые фильмы ужасов с оригинальными сюжетами (субъективное мнение)
Spank Me
04:08
4090
Почему я не планирую покупать монитор с разрешением 4К, и из-за чего видеокарты постоянно дорожают
Денис Дардымов
02:40
Я бы рассматривал систему не с 8400F а с 7400F. По моему это было бы оптимально с точки зрения всего.
Ryzen 5 8400F или Ryzen 5 5600 — какой процессор взять для сборки недорогого игрового ПК в 2025 году
fynjy_2005
02:17
Про морально устаревшую Вин7 поржал...Посмотрел бы я на количесво юзеров, которые бы обновились на вин10..если б поддержку вин7 резко не прекратили и завезли б в нее директ 12
Microsoft советует выкинуть компьютер, если он не тянет Windows 11 - собираем ПК для актуальной ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем