Она может погружаться на глубину около 250 метров.

Администрация Белого дома продолжает наращивать количество элементов ядерной триады и на этот раз при помощи ввода в строй атомной подводной лодки «Айова» класса «Вирджиния», способной нести на себе до 12 крылатых ракет «Томагавк». Эта АПЛ стала 24-й в серии и уже передана Военно-морскому флоту американцев, о чем пишет военное издание Defense News на своих страницах.

Атомные подводные лодки класса «Вирджиния» оснащены 12-зарядными револьверными пусковыми установками для крылатых ракет «Томагавк», которые могут оснащаться ядерными боевыми частями. Кроме того, на версии «Блок 4», к которой принадлежит «Айова», устанавливается реконфигурируемый торпедный аппарат, а также есть возможность выпускать морские беспилотники. Кроме того, расширен шлюз, через который могут выбираться за пределы субмарины водолазы для проведения работ и морских операций.

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«Iowa стала 24-м кораблем серии и шестой подлодкой модификации Block IV. АПЛ несет 12 ракет Tomahawk в револьверных пусковых установках», — пишется в источнике.

Подводные лодки «Вирджиния» способны погружаться на глубину до 250 км и развивать скорость до 40 км/ч. Именно эти подводные лодки сегодня являются одной из частей ядерного щита Соединенных Штатов, и на «Айове» их производство не остановится.

Добавим, что недавно состоялось принятие на вооружение ВМФ РФ 6-й АПЛ проекта 885М, получившей название «Пермь». Именно эта субмарина является российским аналогом американской «Вирджинии», хотя и превосходит ее по вооружению. В частности, российские «Ясень-М» теперь начнут получать штатные ячейки для гиперзвуковых ракет серии «Циркон».