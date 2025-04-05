Новый танк значительно превзойдет существующие Challenger 2.

Британское военное издание UK Defense Journal назвало главного конкурента российского ОБТ Т-14 «Армата» и остальных современных танков мира. Им оказался британский основной боевой танк Challenger 3, который прошел все испытания и показал себя с самой лучшей стороны. Теперь в Великобритании начнут заниматься модернизацией корпусов и башен Challenger 2 до новой версии, что растянется на долгие годы, так как по планам проект должен завершиться в 2030-х годах.

«Британский танк следующего поколения Challenger 3 позиционируется министерством обороны как значительный шаг вперед в развитии боевых возможностей, который будет конкурировать с такими платформами, как российский Т-14 "Армата", или даже превзойдет их», — рассказывают на страницах UKDJ.

Стоит отметить, что по поводу Challenger 3 сделала заявление Мария Игл, занимающая пост министра оборонных закупок и промышленности. Согласно заявлениям чиновницы, новый танк превзойдет своего предшественника по всем показателям, так как в нем используют более современное оборудование, установят 120-мм гладкоствольную пушку (ранее там ставили 120-мм нарезное орудие с картузным заряжанием) и «самый смертоносный снаряд». При этом Игл не упоминает, что под модернизацию пойдет около 100 машин, которые пройдут все процессы в течение ближайшей декады.

Отметим, что, несмотря на то, что Англия имеет статус создателей танков как нового вида вооружения, их бронетанковые силы всегда представляли собой весьма ограниченный контингент. Больше машин производилось на экспорт, и то в конце 20-го века их пальму первенства перехватили американцы с «Абрамс», немцы с «Леопардами» и русские с танками Т-72. При этом в современной Британии не производят новые танки, а только существуют на осколках прошлого.