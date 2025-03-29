Оценка стоимости одного самолета F-47 составляет около 300 миллионов долларов.

Новый-старый президент США Дональд Трамп согласно сведениям из открытых источников подтвердил победу аэрокосмической корпорации Boeing в гонке за контракт на истребитель 6-го поколения F-47. Точных сроков принятия на вооружение нового самолета пока не называют, но американские военные находятся в приподнятом настроении после проведенных симуляций. Однако в бочке меда есть ложка дегтя и ее озвучил обозреватель военного журнала 19Fortyfive Калеб Ларсон в своем материале.

Согласно опубликованному материалу, автор издания недоумевает почему на волне радости по поводу F-47 все забывают про главную проблему самолета, а именно – запредельную стоимость каждого изделия. Согласно замечаниям Ларсона, один истребитель шестого поколения F-47 обойдется американскому бюджету в 300 миллионов долларов. Для сравнения нынешний американский истребитель F-35 Lightning 2 стоит всего-то 100 миллионов и это еще не самая большая сумма.

«Чтобы снизить расходы, США могут рассмотреть возможность экспорта немного менее мощной версии своим надежным союзникам», — допускает Ларсон.

В своей стоимости F-47 приближается или идет на равных с первым в мире истребителем пятого поколения F-22 Raptor, который обходился США в зависимости от модификации в рамках 150 – 350 миллионов долларов и это по ценам начала «нулевых». Добавим, что возросшая стоимость новых американских самолетов в целом весьма огорчает власти страны, так как на это придется закладывать большие бюджеты. Ведь кроме перспективного F-47 есть не менее перспективный B-21, который изначально оценивался в 500 млн, но теперь стоимость каждого самолета приближается к одному миллиарду. Хотя изначально проект создавали, как более дешевый аналог B-2 Spirit, оцениваемый по старым ценам в 2 млрд долларов за самолет.