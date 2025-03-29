В США продолжают работать над созданием передовых комплексов для оснащения Ядерных сил, которые должны заменить собой более устаревшие изделия.

В США продолжают работать над созданием передовых комплексов для оснащения Ядерных сил, которые должны заменить собой более устаревшие изделия. В частности, продолжаются работы над перспективной крылатой ракетой AGM-181 LRSO (Long Range Stand Off Weapon), способной поразить цель на дистанции до 1500 миль или почти 20400 км. Как пишут в издании 19Fortyfive, работы над проектом идут неожиданно быстро и даже опережают графики, что несвойственно для подобных секретных разработок, связанных с ядерным щитом Соединенных Штатов.

Как пишет военный эксперт издания Алекс Холлингс, новая ракета должна полностью заменить изделие AGM-86B, которое сегодня используют американские военные. AGM-181 LRSO обладает большей дальностью полета, малой заметностью, реактивным двигателем и возможностью менять заряды в зависимости от поставленной задачи. Боевая часть ракеты может обладать специальной частью мощностью от 5 до 150 килотонн в тротиловом эквиваленте. Планируется, что ракету будут использовать для нанесения ударов по стратегической инфраструктуре потенциального оппонента.

«Разработка оружия началась в 2017 году, а к осени 2023 года сообщалось, что оно успешно прошло девять летных испытаний и разрабатывается с опережением графика, что довольно необычно для секретных оборонных закупок», — высказывается автор 19Fortyfive.

К 2024-му году крылатая ракета AGM-181 LRSO совершила 9 успешных полетов, что по мнению эксперта говорит о работах над ней с опережением графика. Сама ракета предназначается для вооружения стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress, которые до сих пор являются главной частью ядерной триады США в воздухе.