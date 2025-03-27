Трамп уже заявлял об этой системе на фоне инцидентов с тем же "Орешником".

Американские военные приступают к созданию проекта новой противоракетной системы «Золотой купол», которая должна защитить США от ударов дальнобойных ракет. Ранее про необходимость создания подобной защиты заявлял 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе свой предвыборной программы, на фоне инцидентов с «неизвестными летательными» аппаратами в небе страны и применения Россией БРСД «Орешник».

Про начало работ над создание «Золотого купола» рассказал телеканал CNN со ссылкой на собственные источники в недрах Пентагона и администрации США. Согласно опубликованной информации, система пока находится на стадии планирования концепта и проработки нюансов. Процесс может затянуться на месяцы или годы, так как проект более амбициозен, чем израильский «Железный купол», выполняющий аналогичные задачи. Вот только площадь США намного больше, чем Израиля и в случае чего по американцам ударят не примитивными самодельными ракетами из водопроводных труб, а изделиями, находящимися на пике технического развития потенциальных агрессоров.

Сейчас в Пентагоне пока только формируют задачу и выбирают фирмы, которые в перспективе займутся разработкой «Золотого купола». Проблема с проектом может возникнуть из-за того, что он инициирован Трампом и политические оппоненты президента могут мешать выполнению задачи. Кроме того, после ухода нынешнего главы Белого дома, перспективную ПРО вообще могут завернуть, так как Трамп дал неограниченный бюджет на его разработку. Кроме того, у США уже имеются аналогичные системы, которые или будут демонтированы, или интегрируются в «Золотой купол».