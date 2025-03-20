Закон уже принят в первом чтении.

Госдума приняла в первом чтении новый законопроект. Он меняет правила работы строительных подрядчиков. Цель — улучшить качество строительства и защитить людей, которые покупают жилье. Новые правила также помогут сдавать дома вовремя.

Законопроект вносит поправки в Градостроительный кодекс. Они усиливают требования к подрядчикам. Особое внимание уделят саморегулируемым организациям (СРО). Это объединения, которые следят за работой строителей и проектировщиков. Сейчас таких организаций в России 452, но не все они справляются со своими задачами.

СРО должны были допускать к работе только профессионалов. Однако это не сработало. Среди подрядчиков есть те, кто плохо выполняет свою работу. Из-за этого дома строят с нарушениями, а сроки сдачи часто срываются. Об этом говорится в пояснительной записке к закону. Проблема еще и в том, что исключить таких подрядчиков из СРО сложно. Действующие правила не помогают быстро решать такие вопросы.

Власти введут единые обязательные стандарты для всех СРО. В них пропишут наказания для тех, кто нарушает правила. Например, недобросовестных подрядчиков смогут быстрее исключать из СРО без суда. Главных архитекторов и инженеров тоже обяжут отвечать за ошибки лично. А госорганы, которые следят за строительством, будут сообщать о проблемах в национальные объединения СРО.

Эксперты считают, что такие меры давно назрели. По данным Минстроя России, в 2024 году около 20% новостроек сдали с опозданием. Это связано с низкой квалификацией некоторых подрядчиков. Покупатели жилья часто жалуются на дефекты в домах: трещины в стенах, протечки крыш, слабую звукоизоляцию. Новый закон должен исправить ситуацию.

Авторы законопроекта уверены: строгие правила повысят ответственность строителей. Это было бы весьма кстати, учитывая что миллионы россиян ждут свои квартиры. Если закон примут окончательно, изменения начнут действовать уже в 2025 году. Пока документ готовят ко второму чтению. Впереди еще обсуждения и возможные доработки.