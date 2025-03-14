Новый лазер получил название Surya.

Индия стремится ворваться в клуб стран, которые занимаются разработками высокоэнергетического оружия направленного действия. В частности, индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) начала работы над созданием мощного, 300 КВт, лазера для защиты от дронов, ракет и артиллерийских снарядов. Об этом на своих страницах пишет издание Army Recognition со ссылкой на индийские источники.

Новый 300 КВт лазер получил название Surya и способен, по официальным данным из открытых источников, поразить летящую цель на дистанции до 20 км от точки развертывания. Что из себя внешне представляет комплекс в источниках не указывается, так как это только разработка. Цель создания такого мощного энергетического оружия направленного действия заключается в попытке защитить собственные объекты критической и военной инфраструктуры от налетов беспилотников, вероятных ракетных ударов и обстрела дальнобойной артиллерии с активно-реактивными боеприпасами типа «Эскалибура» или аналогов.

В официальном источнике, на который опирается издание не указано сроков завершения разработки перспективной лазерной установки. Также DRDO не сообщает хотя бы примерную стоимость всего проекта Surya, который выводит Индию на уровень таких стран как Россия, США, Китай и Израиль. Напомним, что в РФ с 2018-го года на вооружении состоит комплекс «Пересвет», предназначенный для поражения высоколетящих целей и спутников. Точной мощности российской установки не указано, но эксперты оценивают ее в несколько сотен киловатт.

Согласно предположениям аналитиков издания, индийский лазер несмотря на свою дороговизну в перспективе окажется выгоднее, чем классические системы ПВО с ракетным вооружением. Дело в том, что ракеты стоят значительно дороже, чем энергия, затрачиваемая на генерацию импульса установки.