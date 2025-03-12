Боковые краш-тесты показали отличные результаты.

Китайская компания CHERY представила свой новый кроссовер TIGGO 9. Этот автомобиль уже называют одним из самых безопасных на рынке России. Модель успешно прошла краш-тесты по строгим стандартам ENCAP.

CHERY провела целую серию тестов, один из них — фронтальное столкновение на скорости 50 км/ч (имитировали реальную аварию). Кузов автомобиля остался целым. Подушки безопасности сработали без сбоев. Система аварийного отключения питания исключила риск возгорания. Машина показала, что способна эффективно поглощать энергию удара.

Безопасность TIGGO 9 обеспечивается прочной конструкцией. В кузове использовано 85% высокопрочной стали. Пассажирский отсек укреплен специальным каркасом. Есть зоны, которые смягчают удар при столкновении. Передняя часть машины усилена для защиты при лобовом ударе. Боковые зоны сделаны из двухслойных элементов.

TIGGO 9 успешно прошел и другие тесты. Боковые краш-тесты показали отличные результаты. Испытания на столкновение с препятствиями тоже не подвели. Эксперты в один голос заявляются, что безопасность модели на высоте.

Конечно безопасность модели - это хорошо, но стоит помнить, что безопасность пассажиров также зависит и от водителя - соблюдайте скоростной режим.