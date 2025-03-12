Ракеты семейства Spike NKOS разработаны израильской фирмой Rafael еще в 90х годах.

На прошлой неделе приходили сообщения, что Корпус морской пехоты США тестирует на своих F-35B европейскую ракету Meteor, обладающую огромной дальностью полета в 200 км. Теперь же стало известно, что «длинную руку» получили и другие летательные аппараты ВС США, а именно ударные вертолеты AH-64 Apache. Согласно опубликованному изданием The War Zone материалу, вертолеты получили израильские ракеты Spike NLOS в качестве альтернативы для Hellfire и JAGM.

Согласно сообщениям The War Zone, американские вертолеты, базирующиеся на территории международного аэропорта Эргиль в Ираке, получили подвесные контейнеры с размещенными в них ракетами класса «воздух-земля» и «воздух-вода» израильского производства Spike NLOS. Штурмовые вертолеты «Апач» с таким вооружение впервые появились на территориях, на которых ведутся постоянные вооруженные действия, что и привлекло внимание авторов издания. При этом никто не рассказывает про прекращение использования привычных для ВВС США ракет типа «Хеллфайер» и JAGM.

Ракеты семейства Spike NKOS разработаны израильской фирмой Rafael в кооперации с еще несколькими производителями в 1990-х годах. Однако широкой общественности они стали известны только в 2010 году после решения ЦАХАЛ показать изделие на одной из военных выставок. Отличительная черта ракет этой модели заключается в использовании электрооптической системы наведения, которая позволяет не только добиться высокой точности удара, но и скорректировать цель после запуска и вести стрельбу с закрытых позиций.

Добавим, что Spike может использоваться не только с авиационной платформы в виде вертолета, но и устанавливался на танки «Меркава» и легкую бронетехнику, есть возможность отстрела ракеты силами пехотного подразделения. Главной целью для ракет этой серии являются танки, бронетехника, укрепленные объекты (ДОТ и ДЗОТ) и прочие недоступные для стрелкового вооружения мишени.