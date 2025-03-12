Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Российские «Гвоздики» получили комплекты дополнительной брони от волонтеров
Она защитит машины от дронов и БПЛА.

Реалии современного поля боя показывают, что противопульное бронирование, разработанных еще в СССР, САУ 2С1 «Гвоздика» не хватает. Дело в том, что сейчас появились более продвинутые средства поражения в виде тех же самых дронов-камикадзе, которые несут на себе противотанковые заряды с кумулятивной боевой частью. По этой причине машины этой серии стараются защитить кустарными способами или индивидуально разработанными комплексами защиты.

В частности, в сети появились кадры с добронированными «Гвоздиками», которые получили дополнительные бронелисты на уязвимых частях корпуса и башни, «мангал» на крышу башни и специальные противоснарядные цепи, прикрывающие тыл башни самоходки. Таким образом переоборудовали сразу две 2С1 за счет усилий волонтеров, которые занимались сбором средств и модернизацией боевой техники. Вся навешанная броня призвана защитить машину и экипаж от FPV-дронов, которые могут до нее дотянуться.

«На снимках показали две «Гвоздики» с унифицированными комплектами защиты. Машины получили дополнительные стальные плиты, которыми прикрыли корпус и ходовую часть. Над башней САУ установили решетчатый экран для защиты верхней полусферы от дронов, а уязвимые участки корпуса дополнительно прикрыли стальными цепями.», - рассказывает «Лента.ру».

Отметим, что обе машины модернизированы унифицированными комплектами, что говорит о проработке схемы расположения защиты. Кроме того, добавим, что 2С1 «Гвоздика» оснащена 122-мм пушкой-гаубицей, дальность выстрела из которой достигает 20 км.

#бпла
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Не все представители японской промышленности убеждены, что будущее за передовой литографией
1
Компания Samsung выпустила новое обновление программного обеспечения для Galaxy A55
1
OnePlus 13 и 13R станут последними устройствами с переключателем Alert Slider
1
Пользователь купил на Amazon поддельный процессор AMD Ryzen 7 9800X3D
3
Турция успешно испытала лазерное оружие против дронов
+
Смартфоны Galaxy и остальные могут начать выходить без предустановленного браузера Chrome
1
Энтузиасты научили видеокарты AMD использовать технологию NVIDIA DLSS для прибавки fps в любой игре
8
Microsoft снимает блокировку обновления Windows 11 24H2 для ПК с установленным AutoCAD
+
Новая версия iOS выйдет в сентябре и будет совместима со всеми iPhone, поддерживающими iOS 18.
+
Radeon RX 9070 XT на частоте 3,3 ГГц превосходит GeForce RTX 5080 в Cyberpunk 2077 и 3DMark
3
Команда разработчиков создала мод, который позволяет включить FSR 4 практически в любой игре
+
Набор «Звезда смерти» от Lego за 1000 долларов будет включать в себя более 40 фигурок
+
ВКС РФ получили ФАБ-500 с продвинутой версией УМПК повышенной дальности полёта
+
AMD выпустила апдейт, позволяющий не переустанавливать Windows при замене процессора
7
Сайт торговой сети «Магнит» не выдержал наплыва игроков Genshin Impact
+
«Рособоронэкспорт»: Возможен запуск производства истребителя Су-57Э за рубежом
1
Анонсированы возможные дизайнерские изменения в iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Air
+
Китай разрабатывает гравитационные батареи, которые могут потеснить литий-ионные технологии
2
Россия и Иран создадут совместное производство микроэлектроники
+
Производство станков и промышленных роботов в РФ в этом году профинансируют на 3 млрд рублей
1

Популярные статьи

Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
81
Мои причитание и негодование по поводу игр жанра RPG на фоне выхода игры "Avowed" часть 1
20
Собираем мощный игровой ПК 2025 года с RTX 5070 или RX 9070 в бюджете до 200 тысяч рублей
219
Старые Мамонты рекомендует покупать видеокарты Radeon RX 9070XT в 2025 году
34
Почему DVD-диски ненадёжный способ хранения информации и чем их в теории можно заменить
21
Топ-5 забытых эксклюзивов PlayStation 3, в которые стоит поиграть в 2025 году
+
Как и зачем игроки Team Fortress 2 и Postal знакомились с Linux
16
Почему извлечение данных из PDF-файлов до сих пор остаётся кошмаром для экспертов по данным
+
Выбор и небольшой обзор ноутбука MONSTER Tulpar T7 v20.3
11
Почему днём небо синее, а на закате красное - объясняем физику простыми словами
7

Сейчас обсуждают

Чaтo - -- - Бoт
16:19
Ну да. Кто же кроме тебя ещё способен бегать без штанцов по улицам, при этом ещё и напялив кастрюлю на голову. Очень нам стыдно за тебя.
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Максим Лагунов
16:19
Руоверы как раз про политику стали, про железо тут давно ниче нет.
Российские «Гвоздики» получили комплекты дополнительной брони от волонтеров
Маэстро
16:15
бог ложечки с дырочкой
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
OgoGoLog
16:15
Нда. У тебя даже хромосома лишняя, чтобы "вот так вот" побеждать...
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Маэстро
16:14
на помойке нету тебе равных, под ивушкой
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Сергей Казанков
16:13
Жёлудь хочешь?
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
Легенда
16:12
Сейчас подожди пять минут, Ты офигеешь что я тебе отвечу
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
OgoGoLog
16:11
Сервера не доступны?
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Легенда
16:11
Да я не знаю что тебе ответить подожди. Мне ещё что-то о Лёха прислал подожди сейчас прослушаю отвечу
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Максим Лагунов
16:09
Шеша бог
В Европе приветствуют возможное 30-дневное перемирие между Украиной и Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем