Она защитит машины от дронов и БПЛА.

Реалии современного поля боя показывают, что противопульное бронирование, разработанных еще в СССР, САУ 2С1 «Гвоздика» не хватает. Дело в том, что сейчас появились более продвинутые средства поражения в виде тех же самых дронов-камикадзе, которые несут на себе противотанковые заряды с кумулятивной боевой частью. По этой причине машины этой серии стараются защитить кустарными способами или индивидуально разработанными комплексами защиты.

В частности, в сети появились кадры с добронированными «Гвоздиками», которые получили дополнительные бронелисты на уязвимых частях корпуса и башни, «мангал» на крышу башни и специальные противоснарядные цепи, прикрывающие тыл башни самоходки. Таким образом переоборудовали сразу две 2С1 за счет усилий волонтеров, которые занимались сбором средств и модернизацией боевой техники. Вся навешанная броня призвана защитить машину и экипаж от FPV-дронов, которые могут до нее дотянуться.

«На снимках показали две «Гвоздики» с унифицированными комплектами защиты. Машины получили дополнительные стальные плиты, которыми прикрыли корпус и ходовую часть. Над башней САУ установили решетчатый экран для защиты верхней полусферы от дронов, а уязвимые участки корпуса дополнительно прикрыли стальными цепями.», - рассказывает «Лента.ру».

Отметим, что обе машины модернизированы унифицированными комплектами, что говорит о проработке схемы расположения защиты. Кроме того, добавим, что 2С1 «Гвоздика» оснащена 122-мм пушкой-гаубицей, дальность выстрела из которой достигает 20 км.