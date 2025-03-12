Они теперь меньше и энергоэффективнее.

Одна из основных проблем беспилотных летательных аппаратов, как, впрочем, и полноценных вертолетов и самолетов, заключается в необходимости разместить в корпусе как можно больше «начинки», но при этом не выйти за ограничения веса. Эту проблему решают за счет создания более продвинутых и энергоэффективных систем, которые потребляют меньше энергии и занимают меньший объем. В частности, в РФ разработали миниатюрные аналоги электромеханических СВЧ-переключателей, которые используются в радиоэлектронному и локационном оборудовании. Этим занимаются в Ярославском государственном университете имени П. Г. Демидова.

О начале создания в ЯрГУ мини-аналогов столь важных компонентов рассказал сотрудник базовой кафедры нанотехнологий в электронике ЯФ ФТИАН им. К. А. Валиева РАН Илья Уваров. Согласно заявлениям ученого, новые версии послужат в деле развития радиолокационных комплексов современных беспилотников и положительно скажутся на их эффективности в реальных условиях эксплуатации.

«Для уменьшения размеров реле будет использована технология микроэлектромеханических систем (МЭМС). Принцип работы компонента — электростатическое притяжение подвижного электрода к неподвижному», - рассказал ТАСС учёный.

Также источник рассказал, что разработанные миниатюрные варианты узлов представляют собой интерес тем, что могут стать основой для новой базы комплектующих в сфере развития российской «малой авиации». Добавим, что беспилотники стали основным направлением развития военной техники в текущей декаде и сейчас идет гонка вооружений в попытках создания наиболее эффективных БПЛА.