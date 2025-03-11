В работе соцсети X все еще продолжаются сбои.

Илон Маск заявил, что социальная сеть X испытывает трудности связанные с серьезной кибератакой. По его словам, за этой атакой может стоять крупная группа хакеров или даже целая страна. Сбои в работе X продолжаются. Напомним, что в России доступ к этой соцсети закрыт.

Маск рассказал, что атаки на X происходят каждый день. Но последняя оказалась особенно мощной. Она была хорошо организована и потребовала больших ресурсов. Владелец X отметил, что его команда уже работает над ситуацией и пытается выяснить, кто стоит за нападением.

Проблемы с X начались утром 10 марта 2025 года. Пользователи заметили сбои с 12:35 до 13:30 по московскому времени. Сервис Downdetector собрал данные: 58% пользователей не могут открыть приложение, 31% — заходят с компьютера, а 11% жалуются на подключение к серверам.

В России X заблокировали еще в начале марта 2022 года. В Кремле сказали, что соцсеть разблокируют, если она начнет соблюдать законы страны. Пока этого не произошло и доступ остается закрытым.

Маск уже не первый раз говорит о кибератаках на свои проекты. Летом 2024 года он сообщил о DDOS-атаке на сервис X Spaces.