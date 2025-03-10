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g1tarist
Бренд Betstune представил в России новый электрический кроссовер Yueyi 03
Новинка с мотором Huawei наконец добралась до дилеров.

В России появился новый игрок на рынке электромобилей. Бренд Betstune представил свой электрический кроссовер Yueyi 03, эта модель уже добралась до дилеров и обещает вытеснить соперников благодаря доступной цене и современным технологиям.

 Автомобиль сразу после презентации привлек внимание своим дизайном и характеристиками. В Китае на эту модель уже можно сделать предзаказ. Цены начинаются от 97 900 юаней — это около 1,2 миллиона рублей. Самая дорогая версия стоит 127 900 юаней — примерно 1,6 миллиона рублей. ОФициальный старт продаж в Китае намечен на конец марта.

Дизайн Yueyi 03 сравнивают с космическим кораблем. Кузов переливается на свету, особенно в розовом оттенке Flowing Cherry Pink. Главное в электромобиле — запас хода в 565 километров. Благодаря хорошей аэродинамике коэффициент сопротивления воздуха — всего 0,248. Кроссовер экономичен: на 100 километров тратит 11,8 кВт·ч энергии. Зарядка тоже радует: за 10 минут можно получить запас хода на 120 километров.

Автомобиль построен на платформе FME. Она создана специально для электрокаров. Длина машины — 4450 мм, ширина — 1860 мм. Колесная база — 2750 мм. Внутри есть 22 отсека для вещей. Объем багажника — 381 литр. Камеры дают обзор на 360 градусов. Есть функция «прозрачного шасси» — она помогает видеть дорогу под машиной. А голосовое управление от DeepSeek позволяет включить музыку или настроить климат-контроль без рук.

В России рынок электрокаров растет, и по данным аналитиков, в 2024 году продажи таких машин выросли на 30%. Yueyi 03 с его характеристиками и ценой может легко занять свою нишу. Однако, пока неизвестно, когда начнутся официальные продажи в России.

#huawei #авто #кроссовер #betstune
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Здесь описано и обсуждается https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=10&t=641587&start=620
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