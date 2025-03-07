Минфин разрабатывает критерии отбора трейдеров.

Это инициатива Минфина и Банка России. Они хотят проверить, как будет работать рынок цифровых валют. Весь процесс торгов будет проходить в особом режиме с жесткими правилами и контролем.

Главная цель этого мероприятия — понять, как устроить безопасные торги. Доступ к ним получат только опытные инвесторы. Их, кстати, называют суперквалифицированными. Минфин уже готовит список требований для таких трейдеров.

Проект строится на трех принципах. Первый — торги будут экспериментом. Второй — участвовать смогут только профессионалы. Третий — безопасность на первом месте. С помощью этих принципов власти хотят избежать проблем, связанных с резкими скачками цен на криптовалюту.

Пока что Центробанк и Минфин обсуждают детали торгов, ищут баланс между новыми возможностями и защитой рынка. Эксперты говорят, что криптовалюта в России пока не регулируется полностью. По данным СМИ, в 2023 году объем торгов цифровыми активами в стране вырос на 20%. Этим и объясняется интерес властей к этой теме.

Власти надеются, что тестовый режим поможет избежать ошибок. Если эксперимент пройдет успешно, торги могут расширить. Но пока это только планы.