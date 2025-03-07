Об этом компания сообщила 6 марта 2025 года.

Теперь геймеры могут официально пользоваться новейшими приставками, не покупая их. За программу отвечает британская компания Raylo. Она сотрудничает с Sony через официальный сайт PlayStation Direct.

Арендовать можно разные версии приставок. Например, PlayStation 5 в цифровой версии или с дисководом. Также доступны PS5 Pro, PS VR2 и портативная PlayStation Portal. Причем, выкупить технику после аренды нельзя. Ее нужно вернуть, когда закончится срок аренды.

Пользователи могут выбрать удобный план аренды. Сроки — от 12 до 36 месяцев. Цифровая версия PS5 стоит £11 в месяц. Модель с дисководом обойдется в £12. За мощную PS5 Pro придется платить £19 ежемесячно. Любителям виртуальной реальности предлагают PS VR2 за £18,50 в месяц. А компактную PlayStation Portal можно взять всего за £6,50.

Компания хочет, чтобы больше людей могли играть на современных консолях от Sony. По данным игровых порталов, аренда техники становится популярной в Европе. Это удобно для тех, кто не готов тратить большие суммы сразу. Например, обычная цена PS5 в магазинах начинается от £400.

Программа пока работает только в Великобритании и Sony не сообщила, появится ли эта программа в других странах. Само собой, успех проекта зависит от интереса геймеров и если идея понравится, аренду могут запустить и в других регионах.

Это первый случай, когда PlayStation можно официально взять в аренду. Раньше геймерам приходилось покупать устройства или искать неофициальные варианты.