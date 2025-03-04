Blue Ghost зафиксирует редкое «горизонтальное свечение» и переживёт лунную ночь при -173°C.

Американское космическое агентство продолжает сообщать об успехах программы Commercial Lunar Payload Services. Согласно этой инициативе, на Луну был направлен модуль Blue Ghost-1, который предназначен для изучения поверхности спутника Земли. Модуль прилунился на минувших выходных и уже отправил на землю первый снимок, который NASA опубликовали на своем сайте.

Модуль Blue Ghost-1 был запущен компанией Firefly в рамках инициативы американского правительства Commercial Lunar Payload Services, предназначенной простимулировать коммерческое освоение Луны. Исследовательский модуль опустился на поверхность спутника на ближней стороне в районе Моря кризисов, вблизи от экватора Луны.

«Первое изображение, полученное лунным модулем Blue Ghost («Синий призрак») компании Firefly вскоре после подтверждения успешной посадки в Море Кризисов на ближней стороне Луны. Это вторая лунная доставка научных и технических инструментов НАСА в рамках инициативы Commercial Lunar Payload Services» - сообщается на сайте агентства под выставленным изображением.

Прилунение модуля «Синий призрак» стало вторым частным успехом в истории освоения спутника Земли. Как отмечают в самой компании Firefly, место посадки было выбрано не случайно и учитывало магнитные аномалии, которые могли бы помешать работе тонкой научной аппаратуры. Кроме того, время посадки модуля также приурочено к началу нового лунного дня, что позволит аппарату работать почти 14 земных дней при солнечном свете.