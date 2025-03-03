Миллион пользователей удалось собрать за пять месяцев.

Интернет-сервис Starlink от компании SpaceX продолжает расти, но уже не такими темпами. У сервиса уже 5 миллионов подписчиков из 125 стран и регионов. Об этом сообщили в SpaceX и компания гордится такими результатами.

«Мы подключили более 5 миллионов человек к быстрому интернету. Спасибо всем нашим клиентам по всему миру!» — написали в SpaceX в социальной сети X. Последний миллион пользователей добавился за пять месяцев. Это дольше, чем раньше. С 3 до 4 миллионов сервис вырос всего за четыре месяца. Темпы роста Starlink замедлились.

Проект Starlink начался в 2019 году. Тогда SpaceX отправила на орбиту первые 60 спутников. Сейчас их уже больше 8000. Из них около 7000 всё ещё работают. Спутники находятся на низкой околоземной орбите и обеспечивают интернет по всему миру.

Компания уже получила разрешение от властей США на запуск еще 12 000 спутников. И это только первая часть проекта, вообще SpaceX хочет увеличить их число до 30 000. Это уже будет второе поколение спутников, или Gen2.