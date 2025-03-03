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g1tarist
Starlink теряет скорость роста, но уже подключил 5 миллионов пользователей
Миллион пользователей удалось собрать за пять месяцев.

Интернет-сервис Starlink от компании SpaceX продолжает расти, но уже не такими темпами. У сервиса уже 5 миллионов подписчиков из 125 стран и регионов. Об этом сообщили в SpaceX и компания гордится такими результатами.

«Мы подключили более 5 миллионов человек к быстрому интернету. Спасибо всем нашим клиентам по всему миру!» — написали в SpaceX в социальной сети X. Последний миллион пользователей добавился за пять месяцев. Это дольше, чем раньше. С 3 до 4 миллионов сервис вырос всего за четыре месяца. Темпы роста Starlink замедлились.

Проект Starlink начался в 2019 году. Тогда SpaceX отправила на орбиту первые 60 спутников. Сейчас их уже больше 8000. Из них около 7000 всё ещё работают. Спутники находятся на низкой околоземной орбите и обеспечивают интернет по всему миру.

Компания уже получила разрешение от властей США на запуск еще 12 000 спутников. И это только первая часть проекта, вообще SpaceX хочет увеличить их число до 30 000. Это уже будет второе поколение спутников, или Gen2. 

#spacex #starlink
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Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
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Ссу на Шешуна
01:46
петух.ты что кукарекаешь.обсос конченый.тебя же все обоссали .прям вот в твой мастурбечий рот.ты когда маэстро подделывал то думал что никто по ай ди тебя черта не увидит ??и вк твой забаним петушилка
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:43
А где иконка ВК? Ты такой конченый лох что я просто сейчас смеюсь. К сожалению иконку не скопировать ((((
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Ссу на Шешуна
01:40
только статус опущенец у тебя.не проецируй.все знают что ты опущенная дырка и вафля.сдрисни отсюда.тебя ток ленивый не обоссал тут ,и не обосрал.жывотное.Готовь туза.скоро будешь снова любимым делом з...
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:39
Ну тебе-то опущенцу виднее.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Ссу на Шешуна
01:39
ты не бродяга,ты опущенная машка и рублевая вафлерка.за тебя люди скажут именно так.вафля.петух и защекан -шешенбек оглы мастурбекович
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:38
Я всегда был бродяга, за меня люди скажут. А за тебя кто скажет? Если ты боишься в магазин выйти за хлебом, потому что там босяки стоят, и тебя на копейку посадят. Я понимаю у тебя скорее всего така...
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Ссу на Шешуна
01:36
ты конечный червь опущенный.попадешь к бродягам.там твою масть увидят и снова поковыляешь к параше кушать.вонючий осло еб
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:34
Это хорошо то что ты пытаешься сопротивляться. Как говорит один умный человек: Чем ты больше сопротивляешься, значит ты умираешь быстрее Продолжай, я хочу посмотреть что будет дальше.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Ссу на Шешуна
01:32
так с тебя спросили то арестанты.ты червовой масти.зоофил -мастурбек.а еще арестанты узнают кем ты крылся.петух
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
Гега Озургетский
01:31
Я понимаю, ты сейчас будешь отмазываться, Но ты забываешь: интернет помню всё. Готовь свою дырку, порядочные арестанты с тебя спросят.
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
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