Проверяют свою готовность к реальным боевым действиям высокой интенсивности.

Моряки фрегата класса La Fayette принадлежащего Военно-морским силам Франции приняли участие в реалистичных учениях в виде проверки на прочность. В ходе учений французский военный корабль попал под ударную волную, заложенного под водой фугасного заряда массой в несколько сотен килограмм тротила. Как пишет французская пресса подобные учения должны показать готовность La Fayette к вступлению в реальные боевые действия высокой интенсивности.

Цель подобных учений заключается в проверке готовности систем La Fayette к подобным воздействиям в ходе реального боестолкновения. Сейчас особая комиссия изучает полученные кораблем повреждения электроники и механических узлов фрегата. Кроме того, утверждается, что подобные учения положительно воздействуют на готовность экипажа La Fayette к таким условиям. Что интересно предыдущие подобные учения проводились ровно тридцать лет назад в 1995-м году, когда такой же фрегат La Fayette принял участие в подобных учениях.

В ходе нынешнего подрыва тротилового фугаса никто из членов команды фрегата не пострадал хоть и испытал воздействие взрывной волны, прошедшей через весь корпус. Стоит отметить, что в декабре прошлого года французы проводили еще одни учения, «приближенные к реальным условиям». Тогда в ходе учений атомная подводная лодка произвела пуск тяжелой торпеды F-21 по кораблю OPV «Premier-Maître L’Her». При этом испытывали не только сам боевой корабль, но и принятую на вооружение торпеду. После нанесенного удара вымпел также подвергся тщательному изучению на предмет повреждений, чтобы понять эффективность защиты и степень воздействия торпеды.