Эта модель стала настоящей легендой за 18 лет своего существования. Компания официально объявила, что больше не принимает заказы на этот автомобиль. Производство для японского рынка закончится в 2025 году. В Северной Америке сборка уже остановлена в октябре прошлого года.
GT-R R35 впервые показали общественности в далёком 2007 году. Автомобиль сразу стал популярным. Его называли «убийцей суперкаров» из-за отличной скорости и управляемости. За годы выпуска модель обновляли несколько раз. Например, мощность двигателя V6 объёмом 3,8 литра с двумя турбинами выросла с 480 до 608 лошадиных сил в версии Nismo. В Европе продажи GT-R остановили ещё в 2022 году из-за новых правил по экологии и шуму. Автомобиль не вписывался в строгие нормы.
GT-R R35 оставил яркий след в истории автопрома, однако, компания намекнула, что новый GT-R R36 появится в 2028 году. Это будет электромобиль с современными аккумуляторами на твердотельных элементах. Такой подход отвечает требованиям времени. Электрическая версия обещает сохранить дух легендарной линейки и его мощность.