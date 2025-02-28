Культовый автомобиль больше не выйдет на дороги.

Эта модель стала настоящей легендой за 18 лет своего существования. Компания официально объявила, что больше не принимает заказы на этот автомобиль. Производство для японского рынка закончится в 2025 году. В Северной Америке сборка уже остановлена в октябре прошлого года.

GT-R R35 впервые показали общественности в далёком 2007 году. Автомобиль сразу стал популярным. Его называли «убийцей суперкаров» из-за отличной скорости и управляемости. За годы выпуска модель обновляли несколько раз. Например, мощность двигателя V6 объёмом 3,8 литра с двумя турбинами выросла с 480 до 608 лошадиных сил в версии Nismo. В Европе продажи GT-R остановили ещё в 2022 году из-за новых правил по экологии и шуму. Автомобиль не вписывался в строгие нормы.

GT-R R35 оставил яркий след в истории автопрома, однако, компания намекнула, что новый GT-R R36 появится в 2028 году. Это будет электромобиль с современными аккумуляторами на твердотельных элементах. Такой подход отвечает требованиям времени. Электрическая версия обещает сохранить дух легендарной линейки и его мощность.