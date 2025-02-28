2024 год оказался неудачным для компании в игровой индустрии.

Компания Warner Bros. столкнулась с большими убытками в игровом бизнесе. По итогам 2024 года потери составили более 380 млн долларов. Об этом говорят их свежие финансовые отчёты. Прибыль от видеоигр упали на 29%. Есть, конечно, отдельные проекты, такие как Hogwarts Legacy и Mortal Kombat 1, которые всё же показали хорошие результаты по сравнению с 2023 годом. Из-за неудач компании пришлось списать ещё 50 млн $. Это и привело к таким серьёзным убыткам.

Тем не менее, Warner Bros. не теряет оптимизма. Руководство уверено, что в этом году ситуация улучшится. Ребята планируют вернуть прибыльность своего игрового направления. Для этого сделают ставку на свои популярные бренды. Среди них — «Гарри Поттер», «Игра престолов», Mortal Kombat и герои DC. Особое внимание уделят Бэтмену.

Руководство компании считает видеоигры важной частью своего бизнеса. Они дают шанс достучаться до трёх млрд игроков по всему миру. Успех Hogwarts Legacy это доказал — игра стала самой продаваемой в 2023 году. Её продажи превысили 24 миллиона копий, а значит, компания вполне может создавать прибыльные проекты. Теперь Warner Bros. хочет создавать игры, которые надолго удержат внимание аудитории.

Эксперты отмечают, что рынок видеоигр продолжает расти. По данным аналитиков, в 2024 году он принёс более 180 миллиардов долларов дохода по всему миру. Warner Bros. намерена занять свою долю в этой индустрии.