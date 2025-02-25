В Германии начались работы по созданию перспективного общего боевого танка, который проходит по документам как Leopard 3. Пока стартовали исследовательские работы, порученные ряду немецких компаний в области мобильности, защищенности и огневой мощи ОБТ. Проектные работы должны завершиться к 2026-му году, после чего начнутся процессы налаживания выпуска танка и отработки новых узлов.

Новая модификация «Леопарда» не будет создаваться с нуля, а возьмет за основу уже существующий проект Leopard 2AX. Кроме того, новая машина не будет по настоящему прорывной и инновационной, так как должна стать временной затычкой до того момента, как в серию пойдет французско-немецкий танк будущего MGCS, который должен по разным данным поступить на вооружение упомянутых стран в 2045-м году. Напомним, что на настоящий момент последней серийной модификацией ОБТ Leopard 2 является версия A8.

Что касается компаний, которые должны провести и предоставить Бундесверу проекты, то в их число входит «Рейнметалль», которая займется проработкой и доведением до ума 130-мм гладкоствольной пушки, которую уже показывали не раз на выставках с 2016-го года. Новое орудие должно обладать куда более сильной дульной энергией при выстреле и уверенное поражение современных целей на дистанции в 5 км. Кроме того, под орудие будет сделано сразу три новых снаряда, а также автомат заряжания для подачи боеприпаса в казенную часть орудия.

Вдобавок компании Hensoldt и KNDS Deutschland займутся улучшением системы управления огнем, которую переработают под увеличенный калибр и массу нового орудия. Кроме того, они же приступят к улучшению защищенности танка в виде переделки системы оповещения об направленном на ОБТ излучении. Особый интерес заключается в развертывании на корпусе Leopard 3 системы оптических датчиков, которые должны следить за окружающим пространством и выявлять потенциально опасные элементы.

«Возможность оптического обнаружения [неприятеля] стала бы уникальным в мировом масштабе защитным элементом» - пишут на сайте Hartpunkt.

Силовой установкой займется компания OLYMP, которая до этого создавала двигатели только для БМП и не имела дел с танками. Работники фирмы должны будут провести комплексные исследования по созданию нового двигателя, трансмиссии и сопутствующих агрегатов.