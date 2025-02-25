Но при этом обороты производства пока не сокращают.

Компания прогнозирует снижение продаж. В феврале 2025 года планируют продать всего 27 тысяч автомобилей Lada. Об этом рассказал глава компании Максим Соколов. В феврале 2024 года было продано 27,9 тысячи машин, что на 3% выше чем в текущем. А за весь 2024 год продажи новых автомобилей в России упали на 5% по сравнению с 2023 годом.

Ситуация на рынке ухудшается. На складах скопилось слишком много автомобилей. Всего их более 500 тысяч, из них 100 тысяч — это запасы «АвтоВАЗа». Учитывая, что норма — всего 60 тысяч машин, эти цифры звучат не очень хорошо. Это значит, что компания не успевает продавать свои автомобили. Спрос падает, а производство не останавливается.

Максим Соколов отметил, что рынок новых машин в России сокращается. В феврале 2024 года продали 103 954 автомобиля. В этом году таких цифр достичь будет сложно. Пока неясно, сможет ли «АвтоВАЗ» продать хотя бы 100 тысяч машин за месяц. Прогнозы аналитиков тоже не радуют.

Совсем недавно Lada была лидером на российском рынке. Например, в 2023 году «АвтоВАЗ» продал более 350 тысяч автомобилей. Но сейчас покупатели стали реже выбирать новые машины. Эксперты говорят, что это связано с ростом цен и конкуренцией. Зарубежные бренды ушли, но китайские машины активно заняли их место. Они привлекают людей низкой стоимостью и современными функциями.

«АвтоВАЗ» продолжает выпускать популярные модели, такие как Lada Granta и Lada Vesta, однако спрос на них падает. Люди чаще покупают подержанные машины или ждут скидок. Пока же дилеры распродают старые запасы. Будущее Lada зависит от того, как «АвтоВАЗ» справится с этим кризисом и растущей конкуренцией со стороны китайского автопрома. Напомним, что совсем недавно в Россию вернулся еще и корейский бренд KIA.