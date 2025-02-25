Возьмут курс на независимость от США.

Из-за правительственного кризиса в Германии, возникшего в прошлом году, в ФРГ провели досрочные выборы в Бундестаг. В ходе парламентских выборов в стране зафиксировали рекордную явку граждан. Утром 24 февраля 2025-го года стали известны первые результаты выборов и сейчас там лидирует партия ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем, главным политическим оппонентом Олафа Шольца, прозванного Мельником «ливерной колбасой».

Победа Мерца пока не окончательная, так как партия, которая его выдвигает, набрала менее 29% голосов в то самое время, как планировалось перевалить отметку за 30%. Однако при этом потенциальный глава ФРГ уже начинает делать громкие заявления, направленные на повышение популярности в народе.

«Мой абсолютный приоритет – усиление Европы с тем, чтобы она стала по-настоящему независимой от США. После заявлений Дональда Трампа стало ясно, что американцам, этой администрации, судьба Европы безразлична» - высказывается Мерц во время своего выступления.

Кроме того, глава партии ХДС/ХСС Мерц дополнил свое заявление и высказался в ключе, что не уверен, что до саммита НАТО летом Европа останется в том же состоянии. Более того, будущий канцлер высказался, что европейцам необходимо создать собственный аналог Североатлантического альянса, который будет учитывать их интересы, а не интересы заокеанского партнера.