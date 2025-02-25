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g1tarist
SpaceX вывела на орбиту новую партию спутников связи Starlink
Теперь спутников более восьми тысяч.

Проект нынешнего главы департамента эффективности правительства США Илона Маска по созданию доступного по всей планете выхода в сеть Интернет Starlink обзавел очередной партией спутников связи, выведенных на орбиту планеты. Как сообщают источники, теперь группировка насчитывает более восьми тысяч устройств, которые используются для быстрой и качественной передачи информации. Группа выведенных аппаратов получила порядковый номер «15.1» и приступила к развертыванию.

Стоит отметить, что точное число выведенных спутников системы «Старлинк» по официальным данным составляет 8018 единиц. Однако, как утверждают в компании, только 7050 из них полностью функционируют и занимаются полезной деятельностью. Что происходит с остальными спутниками, представители SpaceX не уточняют. Добавим, что на этом результате компания не спешит останавливаться и будет готовить новые пуски для выведения на орбиту Земли новых спутников, чтобы сделать связь более стабильной, а покрытие шире.

Стоит добавить, что система «Старлинк» доступна не на всей планете, как того хотели бы в компании, и, например, в России от нее отказались по ряду причин. Дело в том, что данные спутники принадлежат американской компании и идущий через них трафик может быть использован в различных целях. При этом правительство США никак не реагирует на такие обвинения, хотя в свою очередь громко возмущается и обвиняет в аналогичных действиях своих китайских коллег. В частности, именно по такому обвинению была ограничена работа в США компании Huawei, которую обвинили в шпионаже через поставляемое ими в США сетевое оборудование.

#spacex #starlink
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