Теперь спутников более восьми тысяч.

Проект нынешнего главы департамента эффективности правительства США Илона Маска по созданию доступного по всей планете выхода в сеть Интернет Starlink обзавел очередной партией спутников связи, выведенных на орбиту планеты. Как сообщают источники, теперь группировка насчитывает более восьми тысяч устройств, которые используются для быстрой и качественной передачи информации. Группа выведенных аппаратов получила порядковый номер «15.1» и приступила к развертыванию.

Стоит отметить, что точное число выведенных спутников системы «Старлинк» по официальным данным составляет 8018 единиц. Однако, как утверждают в компании, только 7050 из них полностью функционируют и занимаются полезной деятельностью. Что происходит с остальными спутниками, представители SpaceX не уточняют. Добавим, что на этом результате компания не спешит останавливаться и будет готовить новые пуски для выведения на орбиту Земли новых спутников, чтобы сделать связь более стабильной, а покрытие шире.

Стоит добавить, что система «Старлинк» доступна не на всей планете, как того хотели бы в компании, и, например, в России от нее отказались по ряду причин. Дело в том, что данные спутники принадлежат американской компании и идущий через них трафик может быть использован в различных целях. При этом правительство США никак не реагирует на такие обвинения, хотя в свою очередь громко возмущается и обвиняет в аналогичных действиях своих китайских коллег. В частности, именно по такому обвинению была ограничена работа в США компании Huawei, которую обвинили в шпионаже через поставляемое ими в США сетевое оборудование.