Инвестирование организуется на государственном уровне.

В США все больше штатов задумываются о том, чтобы включить криптовалюты в свои финансовые стратегии. Одним из таких штатов стал Мичиган. Там рассматривается новый законопроект под номером 4087. Если его примут, власти смогут инвестировать до 10% бюджетных резервов в цифровые активы, такие как биткоин.

Инициатором законопроекта выступил депутат Брайан Постумус. Он предлагает создать стратегический биткоин-резерв (SBR). Это позволит штату не только хранить криптовалюту, но и получать дополнительный доход через операции с криптовалютными займами. При этом будут соблюдаться все необходимые меры финансовой безопасности.

Мичиган стал одним из двадцати штатов, которые изучают возможности использования криптовалют в государственной финансовой системе. Эксперты считают, что такие шаги могут значительно повлиять на рынок криптовалют. Например, аналитики компании VanEck подсчитали, что если подобные законы будут приняты по всей стране, спрос на биткоин может вырасти на 242 787 BTC. Это эквивалентно примерно $23,5 млрд по текущему курсу.

Однако реальные объемы инвестиций могут оказаться еще больше. Дело в том, что в текущих расчетах не учитывается возможное участие крупных пенсионных фондов. Если они тоже начнут вкладывать средства в криптовалюты, спрос на биткоин может вырасти в разы.

Эксперты считают, что такие инициативы могут стать важным шагом в признании биткоина как стратегического финансового актива на государственном уровне. Это может изменить отношение к криптовалютам не только в США, но и во всем мире.