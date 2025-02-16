Кажется, что традиция приглашать родителей в школу, чтобы они рассказывали о своей работе, существует только в американских фильмах. Однако и в России такие встречи тоже бывают. Недавно актер Сергей Безруков посетил урок в московской школе, где учится его восьмилетняя дочь Маша. Он провел для детей мастер-класс по актерскому мастерству.

Безруков показал школьникам, как в кино снимают сцены, где герои разбивают бутылку о голову. Актер раскрыл два главных секрета таких сцен. Первый — это специальное сахарное стекло. Из него делают бутылки для съемок. Оно легкое, красиво бьется и не причиняет вреда. Безруков даже продемонстрировал, как это работает.

Второй секрет — это актерская игра. Даже если бутылка безопасная, нужно убедительно показать, что удар был сильным и болезненным. «Для этого нужно актерское мастерство, этому учат в театральных вузах», — объяснил Безруков. После этого он показал, как это делается. Актер вжился в роль, изобразил удар, «искры из глаз» и даже упал, чтобы сцена выглядела правдоподобно.

Школьникам мастер-класс явно понравился. Они с интересом наблюдали за происходящим. Однако после представления Безруков предложил детям подмести осколки от бутылки, а сам вышел из класса.

Сергей Безруков показал, что даже в обычной школе можно устроить настоящее шоу. И, конечно, он напомнил, что кино — это не только развлечение, но и сложная работа, которая требует таланта.