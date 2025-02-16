DOGE оказывается не так уж и защищен.

Хакеры атаковали сайт Департамента эффективности правительства США (DOGE), который курирует Илон Маск. Злоумышленники воспользовались уязвимостью в системе безопасности и разместили на сайте свои сообщения. Об этом рассказывает американское издание Breitbart News.

По данным источника, двое человек обнаружили слабое место в защите сайта и сообщили об этом независимому изданию 404 Media, специализирующемуся на расследованиях. Выяснилось, что сайт DOGE, который отслеживает сокращения в федеральном правительстве, инициированные Маском, не имеет должной защиты. Его база данных доступна для редактирования любому пользователю.

Ранее Breitbart News сообщал, что официальный сайт DOGE был запущен 12 февраля. На тот момент Илон Маск заявил, что его команда стремится к максимальной прозрачности. Однако уже через короткое время хакеры воспользовались уязвимостью и изменили содержимое сайта. На главной странице doge.gov появилось сообщение: «Это шутка сайта .gov».

Кроме того, злоумышленники оставили еще одно сообщение: «Эти "эксперты" оставили свою базу данных открытой».

Ситуация вызвала широкий резонанс, так как DOGE — это важный правительственный ресурс, связанный с реформами в федеральном правительстве. Утечка данных или их изменение могут привести к серьезным последствиям. Пока неясно, какие именно данные могли быть скомпрометированы и кто стоит за этой атакой.

Пока сайт DOGE остается недоступным. Власти работают над восстановлением его функциональности и устранением уязвимостей. Остается надеяться, что подобные ситуации не повторятся в будущем.